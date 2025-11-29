Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE vía Telefe y Disney+ por la Copa Libertadores 2025: minuto a minuto

15:27hs ¿Cómo llegó Palmeiras a la final?

Tras una histórica remontada ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, a quien le ganó la serie por 4-3, después comenzar con una goleada en contra en tierras ecuatorianas, los paulistas llegan con el plantel descansado tras postergar el juego ante Atlético Mineiro por la fecha 34 del Brasileirão, ya que los de Belo Horizonte tuvieron que afrontar la final de la Copa Sudamericana, la cual perdieron a manos de Lanús.