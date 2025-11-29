Este sábado 29 de noviembre, se enfrentan Palmeiras y Flamengo por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, ubicado en Perú. El encuentro comienza a las 18:00 horas (Argentina) y se puede ver por Disney+, Telefe y Fox Sports. Además, el árbitro es el argentino Darío Herrera y en el VAR está Héctor Paletta, de la misma nacionalidad.
Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE vía Telefe y Disney+ por la Copa Libertadores 2025: minuto a minuto
En el Estadio Monumental de Lima, se define al campeón de la Copa Libertadores. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
Pedro, la gran ausencia de Flamengo
Debido a un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que le demandará algunas semanas de recuperación, el goleador se queda afuera del cotejo contra los paulistas. De hecho, tampoco estuvo en la revancha frente a Racing por una lesión que sufrió en el Maracaná, en la ida.
El Mengão tiene todo listo
Flamengo utilizará sus colores históricos para enfrentar a Palmeiras.
Vestuario listo para Palmeiras
Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, utilizará su indumentaria tradicional.
¿Cómo llegó Flamengo a la final?
Flamengo viene de aguantar contra Racing, logró acceder a una nueva final copera y no tiene acción desde el pasado miércoles 19 de noviembre, donde perdió el clásico carioca contra Fluminense, en el Maracaná. Y si bien llega a la definición sin la presencia de Pedro, que está lesionado, el Mengão quiere lograr el título para luego enfocarse de lleno en el certamen doméstico y conseguir el doblete.
¿Cómo llegó Palmeiras a la final?
Tras una histórica remontada ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, a quien le ganó la serie por 4-3, después comenzar con una goleada en contra en tierras ecuatorianas, los paulistas llegan con el plantel descansado tras postergar el juego ante Atlético Mineiro por la fecha 34 del Brasileirão, ya que los de Belo Horizonte tuvieron que afrontar la final de la Copa Sudamericana, la cual perdieron a manos de Lanús.
La posible formación de Palmeiras vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
La posible formación de Flamengo vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Éverton Cebolinha; y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.
