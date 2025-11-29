Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE vía Telefe y Disney+ por la Copa Libertadores 2025: minuto a minuto

En el Estadio Monumental de Lima, se define al campeón de la Copa Libertadores. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Pedro, la gran ausencia de Flamengo

Debido a un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que le demandará algunas semanas de recuperación, el goleador se queda afuera del cotejo contra los paulistas. De hecho, tampoco estuvo en la revancha frente a Racing por una lesión que sufrió en el Maracaná, en la ida.

Publicidad

El Mengão tiene todo listo

Flamengo utilizará sus colores históricos para enfrentar a Palmeiras.

Tweet placeholder

Vestuario listo para Palmeiras

Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, utilizará su indumentaria tradicional.

Tweet placeholder

¿Cómo llegó Flamengo a la final?

Flamengo viene de aguantar contra Racing, logró acceder a una nueva final copera y no tiene acción desde el pasado miércoles 19 de noviembre, donde perdió el clásico carioca contra Fluminense, en el Maracaná. Y si bien llega a la definición sin la presencia de Pedro, que está lesionado, el Mengão quiere lograr el título para luego enfocarse de lleno en el certamen doméstico y conseguir el doblete.

¿Cómo llegó Palmeiras a la final?

Tras una histórica remontada ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, a quien le ganó la serie por 4-3, después comenzar con una goleada en contra en tierras ecuatorianas, los paulistas llegan con el plantel descansado tras postergar el juego ante Atlético Mineiro por la fecha 34 del Brasileirão, ya que los de Belo Horizonte tuvieron que afrontar la final de la Copa Sudamericana, la cual perdieron a manos de Lanús.

Publicidad

La posible formación de Palmeiras vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

La posible formación de Flamengo vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Éverton Cebolinha; y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Palmeiras y Flamengo definen la final de la Copa Libertadores.
© Getty ImagesPalmeiras y Flamengo definen la final de la Copa Libertadores.

Este sábado 29 de noviembre, se enfrentan Palmeiras y Flamengo por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, ubicado en Perú. El encuentro comienza a las 18:00 horas (Argentina) y se puede ver por Disney+, Telefe y Fox Sports. Además, el árbitro es el argentino Darío Herrera y en el VAR está Héctor Paletta, de la misma nacionalidad.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Qué pasa si hay empate en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo
Copa Libertadores

Qué pasa si hay empate en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

Pedro, el gran ausente de Flamengo para enfrentar a Palmeiras: el motivo
Copa Libertadores

Pedro, el gran ausente de Flamengo para enfrentar a Palmeiras: el motivo

River hoy: despedida de D’Onofrio a los héroes de Madrid, gestiones por Prestianni y una foto que conmovió a los hinchas
River Plate

River hoy: despedida de D’Onofrio a los héroes de Madrid, gestiones por Prestianni y una foto que conmovió a los hinchas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo