El único jugador argentino de Atlético de Madrid que estuvo ausente en la cena con Lionel Scaloni en España

Lionel Scaloni inició a puro trabajo el año mundialista en que la Selección Argentina defenderá el título conquistado en Qatar y el último jueves visitó el entrenamiento de Atlético de Madrid, equipo que habitualmente aporta un importante número de jugadores a sus convocatorias.

Tras tener una charla con Diego Simeone, entrenador del Colchonero, aprovechó también a tener una cena y conversar con los futbolistas argentinos que habían sido parte de la práctica: Julián Álvarez, Thiago Almada, Juan Musso y Nicolás González.

La comida compartida en el restaurante De María, de Majadahonda, de la que también formaron parte Walter Samuel y Luis Martín, tuvo a Giuliano Simeone como único ausente debido a que tampoco había podido ser parte del entrenamiento a causa de un cuadro febril.

Giuliano, cuya participación en el duelo de este sábado ante Levante por LaLiga fue descartada por su propio padre en conferencia de prensa, ha sido convocado habitual por Lionel Scaloni en los últimos compromisos de la Selección Argentina y parece ya tener asegurado su lugar en el próximo Mundial.

De los argentinos que son parte de Atlético de Madrid, también Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico González tienen máxima consideración de parte del entrenador de La Albiceleste, mientras que Juan Musso ha perdido mucho terreno desde que formó parte del proceso previo al Mundial de Qatar.

Los próximos compromisos de la Selección Argentina

La Selección Argentina recién volverá a tener acción oficial el 27 de marzo, fecha señalada para la disputa de La Finalissima ante España en Qatar. Días después, el 31 de marzo, disputará un partido amistoso ante el seleccionado local en Lusail para cerrar la gira por las tierras que la vieron coronarse campeona mundial en 2022.

El calendario de Argentina en el Mundial

El equipo que conduce Lionel Scaloni se estrenará en el Mundial de 2026 el martes 16 de junio, enfrentando a Argelia desde las 22.00 en Kansas. Sus dos siguientes partidos de fase de grupos los disputará en Dallas, el lunes 22 de junio desde las 14.00 ante Austria y el sábado 27 de junio desde las 23.00 ante Jordania.

