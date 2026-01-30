Es tendencia:
A 5 meses del Mundial y sin Scaloni, AFA anunció la renovación de los cuerpos técnicos de Selecciones nacionales

La casa madre oficializó la extensión del vínculo en la mayoría de sus estructuras, menos la del conductor de la Scaloneta, que mantiene un cronograma diferente.

Por Bruno Carbajo

Claudio Tapia posó junto a los cuerpos técnicos de las Selecciones nacionales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este viernes una importante decisión de cara a futuro. En una maniobra que apuesta a sostener su proyecto deporrtivo, confirmó la renovación de los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales, aunque con una particularidad que no pasó desapercibida: la única excepción es la Mayor masculina, dirigida por Lionel Scaloni.

Según informó la AFA a través de su sitio web oficial, se selló la extensión de los vínculos hasta el año 2028. El acuerdo se dio luego de que Claudio “Chiqui” Tapia mantuviera durante la semana distintas reuniones con los integrantes de los cuerpos técnicos que forman parte de la estructura futbolera albiceleste.

De esta manera, quedó confirmada la continuidad de Diego Placente al frente de las selecciones Sub-20 y Sub-17 masculinas, mientras que Adrián Gallará seguirá conduciendo la Sub-15. En el fútbol femenino, Germán Portanova continuará como entrenador de la Selección Mayor, Christian Meloni se mantendrá en las categorías Sub-20 y Sub-17, y Clarisa Huber seguirá al mando de la Sub-15. También fueron ratificados los cuerpos técnicos de la Selección de fútbol playa, tanto en la categoría mayor como en la Sub-20, además del seleccionado Sub-20 del Ascenso y el área de entrenadores de arqueros.

En paralelo, la AFA informó que la Selección Argentina masculina de futsal, que actualmente disputa la Copa América, también tiene acordada de palabra la renovación de su cuerpo técnico, encabezado por Matías Lucuix.

“Estamos muy contentos de que continúen trabajando junto a nuestras selecciones. Esto marca una vez más el fuerte compromiso que nos une a todos para que la Selección Argentina tenga garantizado el profesionalismo de cada uno de ellos por otro período más”, expresó Tapia tras concretarse el acuerdo por las renovaciones.

Scaloni y compañía, el único caso pendiente

La gran ausencia en este anuncio es la de la Selección Mayor masculina. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni mantiene contrato vigente hasta la finalización del Mundial 2026 y su renovación no formó parte de la tanda de anuncios.

De todos modos, vale recordar que desde la propia AFA llevaron tranquilidad tiempo atrás. En diciembre pasado, el propio Chiqui Tapia expresó su intención de renovar el vínculo de Scaloni más allá de la Copa del Mundo. “Habrá renovación, estamos hablando con su representante. La idea es renovar a todos los cuerpos técnicos hasta el 2030, que tenemos el próximo Mundial“, expresó en aquel entonces, ilusionándose con lo que sería un ciclo de 12 años de la Scaloneta.

Mientras tanto, la Selección Mayor sigue su preparación rumbo al Mundial con calma: durante las últimas horas, el cuerpo técnico se mostró de gira por Europa, reuniéndose con jugadores. La primera parada fue Madrid, donde cenaron con Julián Álvarez, Juan Musso, Nicolás González y Thiago Almada. Vale recordar que el puntapié a las visitas personales se dio en Rosario, con el encuentro entre Scaloni y Lionel Messi durante las Fiestas.

Datos clave

  • Claudio Tapia extendió los contratos de casi todos los cuerpos técnicos hasta el 2028.
  • Diego Placente y Germán Portanova fueron ratificados en sus respectivos cargos en selecciones nacionales.
  • El contrato de Lionel Scaloni en la Selección Mayor masculina sigue vigente hasta el 2026.
Bruno Carbajo

