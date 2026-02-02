A los 20 años, Aaron Anselmino busca su lugar en el Europa y, aunque ya mostró buenos destellos en el viejo continente, aún no logró afianzarse en un equipo. El surgido de Boca Juniors demostró todo su potencial esta temporada en Borussia Dortmund, pero su aventura allí acaba de terminar.

Chelsea, el dueño de su pase, ejecutó la repesca por el futbolista pampeano, por lo que no completará la campaña en el club de la Bundesliga. En cambio, fue confirmado en un nuevo destino europeo, dónde se reencontrará con un viejo conocido.

Los Blues lo cedieron ahora a Racing de Estrasburgo, club del mismo grupo económico. De esta manera, Anselmino continuará sumando rodaje, esta vez en la Ligue 1, nada menos que en el equipo en el que milita Valentín Barco, su excompañero en Boca Juniors.

El zaguero, que también compartirá plantel con el argentino Joaquín Panichelli, estará a préstamo en el combinado francés hasta el final de la temporada, donde se analizará si finalmente se une a Chelsea para la campaña 2026-27. Cabe recordar que Anselmino ya sumó sus primeros minutos en el club londinense, nada menos que en la conquista del Mundial de Clubes.

Los números de Aaron Anselmino en el Borussia Dortmund

Aaron Anselmino llegó al Borussia Dortmund tras ganar el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 con el Chelsea. Y en su corta estadía apenas pudo acumular 585 minutos entre 10 partidos: 6 por la Bundesliga, 3 por la UEFA Champions League y 1 por la Copa de Alemania. En ese puñado de apariciones alcanzó a registrar un gol (victoria 2 a 1 sobre Bayer Leverkusen) y una asistencia.

