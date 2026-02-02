Es tendencia:
No fue para Boca: el regalo que le hizo Agustín Rossi a otro club del fútbol argentino

El arquero tuvo un gran gesto con uno de los equipos más importantes de su carrera profesional. Detalles.

Por Joaquín Alis

Mientras busca revalidar todos los títulos que obtuvo en 2025 con Flamengo, Agustín Rossi se despachó con un hermoso gesto para uno de sus equipos del pasado. El arquero de 30 años, vigente campeón de la Copa Libertadores, le hizo un importante obsequio a los juveniles de Chacarita.

El dueño del arco de Flamengo envió guantes para los jóvenes arqueros del Funebrero, nada más ni nada menos que la institución que lo formó como profesional y le dio minutos por primera vez en su carrera.

Agustín, gracias por estar, por acompañar y por el compromiso de siempre. El sentido de pertenencia se demuestra con hechos y vos seguís siendo parte de esta familia“, escribió el conjunto de San Martín en sus redes sociales oficiales.

Y continuó: “Las manos que defienden nuestro arco te agradecen. Chacarita siempre será tu casa”. Sin lugar a dudas, un gran detalle para el club que lo vio nacer futbolísticamente.

El paso de Agustín Rossi por Chacarita

Rossi debutó en Chacarita en 2013 y fue el arquero del primer equipo durante dos temporadas. Allí alcanzó a jugar 20 partidos, recibió 15 goles y mantuvo 9 veces la valla invicta. De ahí en adelante, pasó por varias instituciones de Primera División.

La carrera del arquero continuó en Estudiantes, Boca (tuvo dos ciclos), Defensa y Justicia, Lanús y Boca. Además, pasó por Antofagasta de Chile, Al-Nassr de Arabia Saudita y Flamengo.

Los números de Agustín Rossi en la Copa Libertadores 2025

Rossi fue clave para que Flamengo fuera campeón de la Copa Libertadores 2025. Solo recibió 5 goles en 13 partidos disputados. Fueron en la derrota 2 a 1 y en el empate 1 a 1 con Central Córdoba en Fase de Grupos y en la victoria 2 a 1 y derrota 1 a 0 con Estudiantes de La Plata en los Cuartos de Final. En total registró 9 vallas invictas, entre ellas las dos semifinales con Racing y la Final con Palmeiras.

  • Agustín Rossi donó guantes a los arqueros juveniles de Chacarita, club donde debutó profesionalmente.
  • El arquero disputó 20 partidos en Chacarita entre 2013 y 2015, logrando 9 vallas invictas.
  • Rossi ganó la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, recibiendo solo 5 goles en 13 partidos.
Joaquín Alis
Joaquín Alis

