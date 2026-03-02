Este martes 3 de marzo el Atlético de Madrid se juega su pase a la Final de la Copa del Rey. Y si bien ya dio un paso importante al vencer 4 a 0 en la ida que disputó en el Estadio Metropolitano, enfrente tendrá una vez más al FC Barcelona, un rival con el que sabe que todo puede pasar, principalmente, por el gran potencial ofensivo que ostenta con jugadores como Raphinha y Lamine Yamal.

Es por eso que el Cholo quiere evitar sorpresas (y el papelón por el gran margen que consiguió de local), por eso trabaja fundamentalmente en aspectos defensivos para bloquear a las principales cartas de ataque que pondrá sobre la mesa el estratega alemán Hansi Flick, en el decisivo encuentro que se desarrollará en el Camp Nou.

Conforme a Mundo Deportivo, Diego Simeone se enfocará mayormente en Lamine Yamal, quien viene de hacer tres goles frente al Villarreal en la victoria del Barça 4 a 1 por LaLiga. La idea que tendría el entrenador argentino es la de utilizar a Nico González como un refuerzo en la banda izquierda, colaborando con Matteo Ruggeri y más pendiente de las subidas del delantero culé que de sus aportes a la hora de encarar y desbordar.

Algo que, sin dudas, en caso de funcionar, podría ser utilizado por Lionel Scaloni en la Selección Argentina el próximo 27 de marzo en la Finalissima contra España que, en teoría, se jugaría en el Estadio Lusail (por la situación en Medio Oriente la UEFA, Conmebol, AFA y la RFEF mantienen el suspenso con la fecha y con la sede).

El once que pararía Diego Simeone para enfrentar al Barcelona

El once del Atlético de Madrid para enfrentar al Barcelona en el Camp Nou tendría bastante presencia argentina. Juan Musso sería el arquero; en el fondo jugarían Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; en el medio Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso y Nicolás González; y adelante Julián Alvarez y Ademola Lookman.

Robert Lewandowski, la baja sensible del Barcelona vs. Atlético de Madrid

El Barcelona confirmó una baja sumamente sensible para su intento de remontar el 4 a 0 con el Atlético de Madrid. Se trata de Robert Lewandowski, quien sufrió un traumatismo en el partido ante el Villarreal. Las pruebas que le realizó el cuerpo médico del Barça diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, lo que claramente lo aleja de toda chance para ser elegible por Hansi Flick vs. el conjunto colchonero.

