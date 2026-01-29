Cristian Chivu, crítico con el Inter de Milán de Lautaro Martínez: ”Recibimos lo que merecíamos”

El Inter de Milán le ganó al Borussia Dortmund en el Signal Park 2 a 0, con tantos de Federico Dimarco y Andy Diouf, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. No obstante, no le alcanzó para sortear los Play Off y clasificar directamente a los Octavos de Final.

El Nerazzurro llegó a los 15 puntos producto de 5 victorias y 3 derrotas, cifra que le alcanzó para ubicarse en la décima colocación de la clasificación. Con lo cual, ahora esperará el resultado del sorteo que confeccionará la UEFA este viernes 30 de enero en su sede de la ciudad de Nyon, Suiza, para saber con qué rival dirimirá un cupo en los Octavos.

Al respecto de este escenario que lo tendrá al Inter de Milán disputando un cruce ida y vuelta entre el 17 y 25 de febrero, el que se refirió fue Cristian Chivu, en la conferencia de prensa posterior a la victoria en Alemania. “Recibimos lo que merecíamos”, apuntó el rumano, que igual añadió: ”Ya no debemos mirar atrás, sino aceptar lo que hemos logrado”.

Por otro lado, ya con otro tono, remarcó el trabajo de sus dirigidos en lo que va de la temporada en la que, por cierto, paralelamente a la UEFA Champions League, se ubica primero en la tabla de posiciones de la Serie A: “Todos intentan hacer lo posible para ser claves, todos saben que tienen la oportunidad: miren a Sommer, Luis Henrique, Diouf, que tuvieron toda la paciencia para trabajar duro aumentar sus expectativas”.

En esa misma línea, Cristian Chivu envió un mensaje a Lautaro Martínez y al resto de los integrantes de plantel del Inter, de cara a la etapa en la que se le desencadenarán una serie de partidos decisivos tanto en el plano nacional como internacional: ”Podemos ganar, podemos perder, pero nunca debemos perder la actitud ni la mentalidad”.

El rival del Inter de Milán en los Play Off de la Champions League

Este viernes 30 de enero el Inter de Milán develará quién será su rival en los Play Off de la UEFA Champions League. De igual modo, ya tiene claro que no saldrá de Bodo/Glimt de Noruega o de Benfica de Portugal. Además, tiene confirmado que disputará la ida como visitante (Aspmyra Stadion o Estadio Da Luz) y la vuelta en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

En ese mismo sentido, si supera esta instancia, caerá en la llave de los Octavos de Final del Sporting de Lisboa o del Manchester City (asunto a definir en el sorteo que la UEFA pautó para el viernes 27 de febrero también en su sede central).

En síntesis