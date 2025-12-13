Tras ser premiado en Italia, Lautaro Martínez reveló la decisión que cambió su carrera: “Me ayudó mucho”

Lautaro Martínez es uno de los cinco mejores delanteros del mundo en la actualidad, y el capitán del Inter fue galardonado en Italia con el premio a ‘Actuación del Año’ por la Gazzetta Dello Sport, el medio deportivo más prestigioso del país tano.

Allí, Lautaro se subió al escenario para recibir el premio y, al hacerlo, fue objetivo de una breve entrevista en la que se mostró sumamente sincero y en la que si bien apenas estuvo dos o tres minutos, habló de varios temas. Entre ellos, el profesional que cambió su carrera y lo ayudó a tener el presente que hoy vive tanto en el club nerazzurri como en la Selección Argentina.

“Estoy muy contento de haber confiado en un profesional. Me ayudó mucho“, declaró Lautaro al ser consultado por el psicólogo con el que empezó a trabajar en el último tiempo. Una decisión que resultó ser más trascendental de lo que hubiera esperado en un primer momento.

Lautaro Martínez se refirió al cambio de mentalidad que tuvo desde iniciar su trabajo con un psicólogo.

“Me he dado cuenta de que si alguien me ataca, a menudo es porque quiere estar en mi lugar. De joven, puede que me doliera leer y oír cosas malas sobre mí, pero ahora las afronto con más calma. Y disfruto de mi carrera“, explicó Lautaro al ser consultado por el principal cambio desde que recibe ayuda de un profesional.

Lautaro palpitó el Mundial 2026, pero prefirió ser cauto

Otro de los temas tocados en la breve entrevista fue el Mundial 2026, que tendrá lugar en apenas unos meses y para el que Lautaro Martínez es una de las fijas de la Selección Argentina que buscará el bicampeonato del mundo. “Soy supersticioso, así que no diré nada“, contestó El Toro al ser consultado al respecto.

No obstante, luego se soltó y se animó a responder: “Estamos teniendo una racha fantástica, llena de victorias. Pero eso no significa que volveremos a ganar; tendremos que estar preparados. Sin duda, hay una gran confianza en el grupo, fruto de los resultados obtenidos en los últimos años.”

Lautaro no quiere hablar mucho sobre el Mundial todavía.

