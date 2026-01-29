El rival del Atlético de Madrid de Julián Alvarez en los Play Off de la Champions League

Contra el Bodo/Glimt el Atlético de Madrid planificaba ganar e ir viendo el resto de los resultados de la última jornada de la Fase de Liga de la Champions League, para saber si finalmente podía meterse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones que sortearán la instancia de los Play Off y que jugarán directamente los Octavos de Final.

Sin embargo, a pesar de que comenzó ganando con un tanto de Alexander Sorloth (casualmente ex Bodo/Glimt), el equipo que comanda Diego Simeone perdió 2 a 1 con el equipo noruego en condición de local en el Estadio Metropolitano y quedó sentenciado a la fase que actúa como una especie de 16vos.

El Atlético de Madrid quedó decimocuarto con 13 puntos, producto de 4 victorias, un empate y 3 derrotas, con lo cual ahora esperará el sorteo que confeccionará la UEFA en su sede de Nyon, Suiza, este viernes 30 de enero para develar cuál será su contrincante entre el martes 17 y el miércoles 25 de febrero próximos.

De igual modo, el Colchonero ya tiene claro que el rival con el que dirimirá un lugar en los Octavos de Final no saldrá de Brujas (que se metió en la zona de Play Off al vencer 3 a 0 al Olympique de Marsella) o Galatasaray (a quien enfrentó el pasado 21 de enero por la fecha 7 en la ciudad de Estambul, en donde empataron 1 a 1).

Y no solo eso. Si supera este escollo, el Atlético de Madrid tiene confirmado que se enfrentará a un equipo de la Premier League de Inglaterra. En concreto, caerá en la llave del Liverpool (terminó tercero) o del Tottenham (cuarto), algo que se definirá el viernes 27 de febrero, también por sorteo en la sede de la entidad que regula el fútbol europeo.

Diego Simeone dice que no tiene nada que reprocharle a sus jugadores

“Sinceramente, me quedé más decepcionado contra el Galatasaray porque hicimos un partido bárbaro y merecimos ganar. Hoy veníamos de jugar hace tres días y los jugadores dieron el máximo, no tengo nada que reprochar. Con humildad y la seguridad en lo que hacemos llegarán los resultados”, expresó Diego Simeone, una vez culminado el encuentro con el Bodo/Glimt.

