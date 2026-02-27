Es tendencia:
Tras 4 años sin dirigir, el nuevo trabajo que tiene el Mono Burgos en España

El último equipo que dirigió fue Aris Salónica, donde solamente estuvo durante un semestre. Ahora irá al ascenso español.

Por Julián Mazzara

Germán Burgos durante su etapa como entrenador de Newell's.
© Getty ImagesGermán Burgos durante su etapa como entrenador de Newell's.

Germán Burgos vuelve al ruedo. Después de lo que fue su paso por Aris Salónica, donde solamente estuvo seis meses al frente del equipo, tiene una nueva aventura para reactivar su currículum vitae y así reencontrarse con las labores deportivas.

Hace tiempo se encuentra radicado en España, donde dejó una gran huella en su época de futbolista, como así también de asistente técnico. En ambos casos, en Atlético de Madrid. Pero ahora, que tiene algo olvidada a la dirección técnica, tomó un nuevo trabajo: asumió como Director Deportivo de Rayo Alcobendas.

La amplia trayectoria del Mono avala que desee involucrarse en un nuevo reto, algo que supo hacer cuando compaginó su carrera futbolística con la banda de rock GARB. Y ahora, según la información publicada por Marca, Burgos tendrá dos objetivos bien marcados en el club madrileño.

Por un lado, deberá lograr el ascenso del primer equipo a la Tercera Federación (es puntero del Grupo 1 de la Primera Autonómica), mientras que también tendrá que formar jóvenes talentos, además de supervisar directamente a los equipos juveniles y cadetes.

Cabe destacar que la misma fuente reveló que el marplatense de 56 años comenzó a trabajar en Rayo Alcobendas desde hace una semana, donde ya maneja los hilos y atiende a todos los frentes con una máxima implicación, además de que analiza el margen de actuación en lo deportivo, por un lado. También, revelaron que hubo reuniones con Rocío García, alcaldesa de Alcobendas, de la que confirmaron que la visita “fue recibida con gran aceptación”, y que la misma sirvió “para unir lazos y sentar bases para una relación fructífera con las instituciones”.

Germán Burgos durante su etapa como asistente en Atlético de Madrid. (Getty Images)
Publicidad

El deseo de dirigir a River

En febrero de 2024, Germán Burgos le brindó una entrevista exclusiva a BOLAVIP, donde confesó que tiene muchísimas ganas de ser el director técnico de River, uno de sus grandes amores futbolísticos.

“River es mi casa, como el Atlético de Madrid, o sea, es algo que siempre está en la cabeza. Pero bueno, uno tiene que saber que son momentos y hay que demostrar que podés estar también ahí. Y en eso estoy, eso tengo en la cabeza: agarrar un equipo y llevarlo a ser campeón, como si te toca a otro que tenés que salvarlo del descenso. Pero mucho más fácil es cuando el objetivo es salir a ganar”, exclamó.

Publicidad

El Mono, también añadió que “hay veces que podés plasmar tus ideas y hay veces que no sale. En el paso mío por Newell’s, por ejemplo, quizás yo no pude expresar todo lo que tenía dentro. Hice un sistema de 3-4-1-2 y quizás ese sistema no congeniaba bien con el club, con su genética porque estaba acostumbrado a jugar 4-3-3 o 4-2-3-1”.

DATOS CLAVES

  • Germán Burgos asumió como nuevo Director Deportivo del club madrileño Rayo Alcobendas.
  • El exentrenador de 56 años inició sus funciones en la institución hace una semana.
  • Los objetivos principales son el ascenso a Tercera Federación y la formación de juveniles.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

