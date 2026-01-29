El pedido del Cuti Romero tras ser MVP en la victoria del Tottenham por Champions League

El Tottenham Hotspur, contrariamente a lo que le sucede en la Premier League, pisó fuerte en la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Con su triunfo 2 a 0 como visitante contra el Eintracht Frankfurt, se adueñó del cuarto lugar de la tabla de posiciones con 17 unidades y se adjudicó de esa manera de uno de los cupos directos para los Octavos de Final.

Tras el encuentro, el que habló fue el Cuti Romero, quien, por cierto, fue condecorado como MVP. ”Fue una performance fantástica de todos. Necesitábamos una victoria así, por la dificultad que tiene la Champions Legue con tantos equipos top”.

En esa misma línea, resaltó su alegría por la regularidad que viene mostrando el último tiempo en el Tottenham: ”Sí, por suerte tuve un gran partido hoy al igual que el equipo. Estoy contento por ayudar. En la Champions League hay que tener una mentalidad fuerte, porque cada partido hay que jugarlo como una final”.

Para cerrar, en relación con el presente irregular en la liga inglesa, Cuti Romero, fiel a su rol de capitán, envió un mensaje a los aficionados de los Spurs: ”Lo importante es que estemos todos juntos en esta segunda parte de la temporada. Jugadores e hinchas, para mejorar en la Premier League y seguir adelante en la Champions”.

Tottenham espera rival en los Octavos de Final de la Champions League

Mientras algunos equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Inter de Milán y París Saint-Germain tendrán que jugar los Play Off, el Tottenham ya tiene asegurado su lugar en los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Ahora, estará atento al sorteo que la UEFA realizará este viernes 30 de enero en Nyon, para saber de que cruce saldrá su rival (se sorteará entre Brujas, Galatasaray, Atlético de Madrid y Juventus).

Tottenham ya se enfoca en su electrizante calendario de febrero en la Premier League

ver también Duras críticas a Gerónimo Rulli tras la eliminación del Marsella de la Champions League

ver también Deslumbrados con el nivel de Gianluca Prestianni vs. Real Madrid: ”Fue el faro de todo lo que pasó”

El Tottenham, luego de conseguir el primer objetivo planteado en la Champions League, se vuelve a enfocar en la Premier League, en donde se coloca decimocuarto con 28 unidades. Es que se le aproxima un mes de febrero electrizante que le puede permitir arrimarse a los puestos de arriba, porque este domingo primero de febrero se mide al Manchester City (2º), el sábado 7 choca con el Manchester United (4º), el 10 se cruza con el Newcastle (9º) y el 22 se enfrenta al Arsenal (1º).

Publicidad