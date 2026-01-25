¡Afuera del Mundial! Villarreal confirmó la rotura del tendón de Aquiles de Juan Foyth

Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles del tobillo izquierdo. Así lo confirmó este domingo 25 de enero el Villarreal mediante un parte médico que publicó en sus canales oficiales, a menos de 24 horas del momento de la lesión ocurrida en el partido que el equipo del club de la Comunidad Valenciana disputó frente al Real Madrid.

”El defensa sufre la rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!”, informó el Submarino Amarillo.

De esta manera, el platense, que necesitará de, mínimo 6 meses para recuperarse, se perderá el resto de la temporada del Villarreal (en la que busca quedarse con uno de los cupos que ofrece LaLiga para la UEFA Champions League de la temporada que viene) y los próximos compromisos de la Selección Argentina: la Finalissima vs. España que se disputará en marzo y ni más ni menos que la Copa del Mundo 2026.

En esa misma línea, inevitablemente aumentan las posibilidades de otros defensores para conformar la lista que Lionel Scaloni debe diseñar para la defensa del título obtenido en Qatar, tales son los casos de Marcos Senesi, Facundo Medina, Kevin Mac Allister y Mariano Troilo, jugadores que ya fueron citados y que, evidentemente, son los principales casos que están evaluando en el cuerpo técnico del combinado nacional.

Cuarta temporada consecutiva en la que Juan Foyth sufre una lesión de gravedad

Juan Foyth no logra frenar su mala racha con las lesiones. Desde la campaña 2022/2023 que viene hilvanando contratiempos físicos que demandan recuperaciones de larga duración. Antes de la Copa del Mundo de Qatar, padeció una distensión que lo mantuvo afuera durante 17 partidos entre agosto y noviembre del 2022. Volvió justo para ser citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Después, la causa de su ausencia de 5 meses entre diciembre del 2023 y mayo del 2024 (Villarreal no pudo disponer de él durante 25 encuentros) fue una molestia en uno de sus hombros por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente. Y entre agosto y diciembre del 2024, también sumó otras 25 faltas al sufrir una contusión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

