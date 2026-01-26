El Atlético de Madrid venció 3 a 0 al Mallorca este domingo 25 de enero en el Estadio Metropolitano, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 21 de LaLiga. De esta manera, ganó su cuarto partido de los últimos cinco en el campeonato español y se mantiene en la zona de clasificación para la UEFA Champions League de la temporada 2026/2027.

No obstante, la preocupación del conjunto colchonero sigue estando en Julián Alvarez, quien ya suma 10 partidos consecutivos sin hacer goles por el certamen doméstico, una cifra impensada haces unos meses cuando se erigió como la máxima figura del plantel que encabeza Diego Simeone.

Y al respecto de este momento de escasez, el que salió a bancar a la Araña fue Marcos Llorente, uno de los referentes del Atlético de Madrid, en conversación con la señal Movistar+: “Todos vamos a asegurarnos de que Julián Álvarez mantenga la cabeza alta. Es un tipo muy trabajador, buena persona, y nos ayuda mucho con la presión. Los delanteros a veces tienen momentos en los que el balón no entra, pero todos vamos a apoyarlo”.

Tras las palabras del mediocampista/lateral derecho del Atleti, el cordobés buscará romper con esta seguidilla sin anotaciones este miércoles 28 de enero (desde las 21:00 horas CET) en el Estadio Metropolitano, en el duelo con el Bodo/Glimt de Noruega en la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

El último gol de Julián Alvarez fue por la Champions League

Julián Alvarez anotó por última vez el pasado 9 de diciembre, en lo que fue triunfo del Atlético de Madrid por 3 a 2 sobre el PSV en el partido por la sexta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Aquel día la Araña llegó a su tanto número 11 en la temporada y desde entonces se mantiene en esa cifra.

Ahora, el Atleti precisa de los goles del exdelantero de River Plate para ganarle al Bodo/Glimt por el resultado más abultado posible y así intentar sortear los Play Off y clasificar directamente a los Octavos de Final (el Colchonero se ubica decimosegundo con 13 unidades).

