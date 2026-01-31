El gol de Enzo Fernández para el triunfo agónico de Chelsea que complica a otro argentino con el descenso en la Premier League

Por la fecha 24 de la Premier League, el Chelsea firmó una remontada heroica al vencer 3-2 al West Ham en Stamford Bridge, con Enzo Fernández como el gran protagonista de la jornada. El argentino fue el encargado de marcar el tanto del triunfo y dio el golpe final de la reacción de unos Blues que habían comenzado dos goles abajo en el marcador.

Luego de que Joao Pedro y Marc Cucurella igualaran el partido para Chelsea a mediados del complemento, la locura se desató a los 91 minutos: Enzo apareció a la altura del punto de penal para capturar un pase atrás y, con un remate de primera, desató un festejo desenfrenado quitándose la camiseta.

Tweet placeholder

Con este tanto, Enzo sigue ratificando su firme presente como goleador: suma 11 tantos en la temporada y quedó a solo uno de Joao Pedro, el máximo artillero del equipo. Además, acumula cuatro asistencias en su cuenta personal.

El épico triunfo le permitió a Los Blues alcanzar los 40 puntos y afianzarse en el cuarto puesto de la Premier League (zona de Champions League), a dos de distancia de Manchester United (38).

En la vereda opuesta, para West Ham la derrota significó un nuevo mazazo: perdió una chance inmejorable para soñar con escapar del descenso y continúa en caída libre. El equipo del argentino Taty Castellanos se encuentra hundido con 20 unidades en el 18° escalón, a cinco de la zona de salvación.

Publicidad

Publicidad

Datos clave