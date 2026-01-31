Por qué no juega Giuliano Simeone hoy en Atlético de Madrid vs. Levante

Tras una derrota tan dolorosa como inesperada ante Bodo Glimt por 2-1 haciendo de local en el Estadio Metropolitano en la última fecha de la fase de liga de la Champions League, Atlético de Madrid buscará volver a la senda de la victoria visitando al Levante este sábado desde las 14.30, por la vigesimosegunda jornada de LaLiga.

Más allá de un andar irregular a lo largo de toda la temporada, el equipo que conduce Diego Simeone se mantiene en la tercera posición del certamen doméstico y allí radica la importancia de sumar de a tres para que la distancia que lo separa del líder Barcelona y el escolta Real Madrid no se vuelva indescontable demasiado rápido.

Para el encuentro que se celebrará en el Estadio Ciutat de Valencia, El Cholo hizo parte de la convocatoria a los argentinos Juan Musso, Thiago Almada, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Nicolás González; pero quien quedó desafectado fue Giuliano Simeone, quien venía de no sumar minutos ante Bodo Glimt, aunque sí había sido parte del banco de suplentes.

¿Por qué no juega Giuliano Simeone vs. Levante?

La causa de la ausencia de Giuliano Simeone en la convocatoria para enfrentar a Levante corresponde a un cuadro febril que le impidió entrenarse en las últimas dos sesiones; misma razón por lo que en la noche del jueves no participó de la cena que sus compañeros y compatriotas compartieron con Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en Majadahonda.

Por LaLiga, el hijo del Cholo acumulaba siete titularidades consecutivas y el último partido que lo había tenido ingresando desde el banco de suplentes fue el 29 de noviembre del año pasado, que terminó con victoria 2-0 sobre Real Oviedo en el Estadio Metropolitano.

La formación del Atleti ante Levante

Diego Simeone decidió saltar al terreno de juego del Estadio Ciutat de Valencia con Oblak; Ruggeri, Lenglet, Molina, Le Normand; Johnny Cardoso, Barrios, Llorente, Nico González, Alexandr Sorloth y Thiago Almada. La gran sorpresa de la alineación es que Julián Álvarez quedó relegado al banco de suplentes.

Simeone se refirió a los silbidos de los hinchas

Atlético de Madrid viajó a Valencia después de vivir una jornada tensa en el Estadio Metropolitano, siendo silbado por sus propios hinchas a causa de la derrota por Champions League ante Bodo Glimt. En la previa del duelo ante Levante, Diego Simeone fue consultado sobre los mismos y sobre la manera de revertirlos.

“Salir campeón es la mejor manera de cambiarlo. La gente quiere salir campeón porque los hinchas que van al estadio necesitan ver un equipo que pueda campeonar. Cuando se sienten lejos de conseguir eso, aparecen esos silbidos entendibles”, dijo.

