Diego Simeone reveló quién fue su candidato al Balón de Oro 2025: “No sé cómo no ganó”

El entrenador de Atlético de Madrid expresó su opinió sobre el galardón al llenar de elogios a uno de sus máximos rivales.

Por Agustín Vetere

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid.
© GettyDiego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid.

En el partido adelantado por la Fecha 19 de LaLiga, Barcelona se impuso este martes por 3-1 ante Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou en un duelo clave para las primeras posiciones del campeonato. Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres anotaron los tantos para el combinado catalán.

En ese contexto, Diego Simeone rescató algunos aspectos de su equipo sobre el campo, pero también reconoció el nivel del combinado de Hansi Flick para llevarse los tres puntos: “Sabemos que ellos tienen muy buen pie y que juegan con mucha gente por dentro para que aparezca desorden en los centrales rivales, y hoy les salió muy bien”.

A nivel individual, el Cholo se rindió a los pies de Raphinha, que aportó el primer gol de la noche. “Me encanta. Juega de todo, donde le pongan. Y hace goles preciosos. No sé cómo no ganó el Balón de Oro. Yo lo elijo a él”, sentenció Simeone sobre el galardón de France Football.

En la gala de este año, fue Ousmane Dembélé quien ganó la votación, empujado por la conquista de la Champions League con Paris Saint-Germain. Detrás quedó Lamine Yamal, mientras que Vitinha completó el podio.

A pesar de sus buenos rendimientos con Barcelona a través de toda la última temporada, Raphinha quedó en el quinto puesto de la votación por el Balón de Oro. El de la Canarinha sacó 620 puntos, el 9.25% de las elecciones.

Así está la tabla de LaLiga

