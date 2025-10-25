Los 2 refuerzos que tiene Barcelona para visitar a Real Madrid en medio de las bajas de Raphinha, Robert Lewandowski y Marc-André ter Stegen

Barcelona está ultimando detalles para visitar a Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga 2025-2026, donde Hansi Flick no contará con las presencias de Raphinha, Robert Lewandowski y Marc-André ter Stegen, quienes no forman parte de la nómina de convocados.

Los tres futbolistas se encuentran lesionados, afrontando sus respectivas recuperaciones, al igual que ocurre con Joan García, Gavi y Dani Olmo. Sus bajas serán más que sensibles, pero hay buenas noticias para el elenco blaugrana que buscará la cima del certamen.

En el caso de que los de Flick consigan los tres puntos, superarán a su eterno rival por una sola unidad y pasarán a ser los líderes en completa soledad. Y para lograrlo, el estratega alemán de 60 años nacido en Heidelberg tiene dos refuerzos: Jules Koundé y Frenkie De Jong, quienes retornaron a la convocatoria luego de sufrir lesiones musculares.

¿Por qué Hansi Flick no dirige El Clásico?

Hansi Flick viene de ser expulsado en el último partido que Barcelona disputó por LaLiga, el pasado sábado 18 de octubre, en el partido que terminó con victoria 2-1 para sus dirigidos en condición de local, poniendo fin así a una racha de dos derrotas consecutivas.

Desde el club se había decidido apelar la decisión del árbitro Gil Manzano de mostrar dos tarjetas amarillas a su entrenador por protestar en los minutos finales de ese encuentro, pero el Tribunal de Administrativo del Deporte rechazó ese recurso este viernes.

Los convocados de Barcelona para visitar a Real Madrid

ARQUEROS : Wojciech Szczęsny, Diego Kochen y Eder Aller.

: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen y Eder Aller. DEFENSORES : Alejandro Baldé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Jofre Torrents y Xavi Espart.

: Alejandro Baldé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Jofre Torrents y Xavi Espart. MEDIOCAMPISTAS : Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Frenkie De Jong, Marc Bernal y Dro Fernández.

: Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Frenkie De Jong, Marc Bernal y Dro Fernández. DELANTEROS: Ferran Torres, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Roony Bardghji y Antonio Fernández.

La posible formación de Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-2026

Wojciech Szczęsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Pedri, Fermín López, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.