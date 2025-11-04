Es tendencia:
El candidato al Balón de Oro que se mostró decepcionado por no haber ganado: “Mis expectativas eran más altas”

La consagración de Ousmane Dembélé aún da tela para cortar y ahora otro de los protagonistas se declaró merecedor del trofeo individual.

Por Agustín Vetere

Tras los años de dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la entrega del Balón de Oro 2025 fue una de las más sorpresivas de los últimos años. Aunque Ousmane Dembélé se quedó con el galardón, no hubo certezas hasta el anuncio sobre quién podría ser el vencedor por la temporada 2024-25.

En ese contexto, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah se quedaron en las puertas de la máxima gloria en cuanto a distinciones individuales, sobre todo teniendo en cuenta lo reñido de la votación. Pero Raphinha, que quedó en la quinta posición, también sintió que lo merecía.

En diálogo con la Revista GQ la estrella de Barcelona compartió sus sensaciones por aquel quinto lugar: “Fue una decepción personal. Cuando te entregas tanto, trabajas cada día y sientes que tuviste una temporada increíble, naturalmente esperas estar entre los mejores. Terminar quinto fue un honor, por supuesto, pero mis expectativas eran más altas”.

Además, expuso sus argumentos para sentirse candidato y los extendió hacia el comienzo de la presente campaña: “La temporada 2024-25 fue muy especial, con actuaciones consistentes, goles importantes y reconocimientos individuales, y comenzar la temporada 2025/26 con fuerza me ha dado aún más confianza. Hoy siento que puedo jugar con más libertad, leer mejor el juego y manejar la presión de una manera más madura”.

El Mundial 2026, entre ceja y ceja

A poco más de 7 meses de la celebración de una nueva Copa del Mundo, esta vez en Estados Unidos, México y Canadá, la figura de la Selección de Brasil se confía con ganar el torneo más prestigioso bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Para ello, claro está, deberá llegar en óptimas condiciones.

“Mi enfoque ahora es mantener la consistencia y el crecimiento con el Barcelona, porque mi rendimiento en el club se reflejará directamente en mi lugar en la selección. También procuro mantener tanto el cuerpo como la mente en la mejor condición posible, equilibrando intensidad y recuperación. Al mismo tiempo, intento no dejarme llevar por la ansiedad de mirar demasiado hacia adelante”, analizó sobre lo que debe hacer para estar en la lista.

Y se ilusionó con el título: “Ganar el Mundial con Brasil sería el mayor sueño de mi carrera. Desde niño, jugando descalzo en las calles de Restinga, soñaba con ese momento: representar a mi país en el escenario más grande y luchar por el título más importante que existe. Es una motivación diaria. Jugar para Brasil es un gran honor, pero también implica una gran presión. El fútbol en Brasil realmente es como una religión, y las expectativas siempre son altísimas”.

DATOS CLAVE

  • Raphinha expresó a la Revista GQ su decepción personal por terminar quinto en la votación del Balón de Oro.
  • La estrella de Barcelona ve el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá como el mayor sueño de su carrera.
  • El jugador brasileño declaró que su objetivo es mantener la consistencia en el Barcelona para ir a la Selección de Brasil.
