Raphinha reconoció que estuvo a una firma de dejar el Barcelona: “La oferta me hizo dudar mucho”

En la temporada 2024/25, Raphinha fue el capitán del Barcelona, el futbolista con más contribuciones de gol del equipo y una de las grandes figuras de la temporada que vio al club culé ganarlo todo a nivel local en España y llegar a semifinales de Champions League. Sin embargo, todo pudo haber sido muy diferente si doce meses atrás, firmaba el contrato que tuvo frente suyo.

El Al Hilal de Arabia Saudita llegó a ofrecer 100 millones por Raphinha, y el brasileño reconoció que tuvo que pensárselo mucho antes de tomar una decisión sobre su futuro inmediato: “Pensé que tal vez era el momento de irme“, admitió en un sincero diálogo con ESPN Brasil.

“Llevo jugando al fútbol desde los 15 años”, destacó Raphinha. “He pasado por buenos y malos momentos en todas partes, así que llegó un momento en el que pensé que era hora de cuidar de mí mismo y de mi familia. La oferta que recibimos de Arabia Saudita me tentó, me hizo dudar mucho. Habría solucionado no solo mi vida personal, sino también la de mis padres, mi hijo… de mucha gente.”

Raphinha se quedó, fue figura y terminó quinto en la votación del Balón de Oro. (Getty)

“Obviamente, pensamos en irnos [de Barcelona]”, declaró Raphinha, que luego reveló quién lo hizo quedarse: “Pensé que tal vez era el momento de irme, pero luego hablamos con [Hansi Flick], primero por teléfono y luego al comienzo de la pretemporada. Él logró convencerme de que me quedara. Me alegro de que lo haya hecho“, completó el brasileño, que finalmente se quedó para ser figura del club culé y convertir 34 goles en todas las competiciones.

Los rumores sobre Nico Williams también jugaron un papel en la cabeza de Raphinha

En el mercado de verano previo a la temporada pasada mucho se habló de que el Barcelona iba a incorporar a Nico Williams y reunirlo con Lamine Yamal para repetir esa sociedad que brilló con España y ganó la EURO 2024. Y si bien esa transferencia no llegó a buen puerto, sí generó dudas en la cabeza de Raphinha.

El Barcelona quería juntar a Lamine Yamal y Nico Williams, con ello, no hubiera habido lugar para Raphinha. (Getty)

“Mucha gente [quería que me fuera]”, recordó Raphinha sobre el mercado pasado. “Es imposible nombrarlos a todos. De repente, ya no estaba haciendo lo que ellos creían que debía hacer, lo que ellos creían que tenía que hacer. Como no era el jugador que esperaban, muchos querían que me fuera, pensaban que no tenía futuro en el club.”

“Pero yo siempre tuve la conciencia tranquila sobre lo que era capaz de ofrecer. Me entregaba al máximo. Quizás ellos querían 30 goles por temporada, pero ese no es mi estilo. No soy un delantero, soy un jugador que ayuda mucho con su compromiso, con mucha dedicación, con mucho trabajo, así es Raphinha. Siempre daré lo mejor de mí”, agregó el brasileño.

“Sé quién soy, todo lo que he hecho, todo lo que he pasado para llegar hasta aquí. No es la opinión de quienes no me conocen, que no saben ni la mitad de lo que he pasado, lo que va a afectar a mi cabeza”