Desde el club inglés estarían pensando en una llamativa acción para que, tras la situación que se vivió con Enzo Fernández, no se vuelva a generar un caso de racismo.

Pasó más de una semana de los cánticos que se viralizaron a través de las redes sociales y pusieron a Enzo Fernández en el ojo de la tormenta luego de que conquistara la Copa América con la Selección Argentina. Pese a ello, sus actos siguen repercutiendo en todo el territorio europeo.

Si bien en Chelsea continúan analizando el video en el que el mediocampista entona una canción con tintes racistas para con la sociedad francesa, como así también homofóbicos contra Kylian Mbappé, desde el conjunto inglés habrían tomado una peculiar medida: podría ser multado y obligado a participar en capacitación sobre diversidad educativa, según indicaron desde New York Times.

Más allá de que todavía no está confirmada la sanción que tendrá el jugador argentino, según reporta la misma fuente, en Londres saben muy bien que ponerlo a la venta sería muy complejo. Al momento de sacarlo de Benfica, en enero de 2023, desembolsaron 120 millones de euros y le firmaron un vínculo que lo une hasta 2032. Incluso, en la actualidad posee un valor de mercado cercano a los 90 millones de la misma moneda.

La sanción que desde The Blues ejecutarían sobre Fernández tendría mucho más sentido que una posible venta o rescisión contractual, principalmente por la cantidad de dinero que perderían en Stamford Bridge, pero en el mismo artículo del periódico estadounidense reflejan que dentro del vestuario “hubo daños claros”. Sin duda alguna, son días complejos para el ex River, quien está afrontando un descanso autorizado por el cuerpo técnico que conduce Enzo Marescatras lo que fue la disputa de la Copa América.

Una vez que el oriundo de la ciudad de San Martín, de 23 años, se reincorpore al plantel de Chelsea, se tomará una decisión final al respecto y sería comunicada a través de los canales oficiales de la institución que busca regresar a las primeras planas por hechos deportivos.

Chelsea obligaría a Enzo Fernández a realizar un curso sobre diversidad educativa. (IMAGO)

La primera decisión de FIFA con Enzo Fernández

Según informó AFP, la FIFA ya está al tanto de la situación que se transformó en una denuncia pública por racismo a Enzo Fernández y tomará cartas en el asunto. Contactado por la Federación Francesa de Fútbol, el ente rector del fútbol mundial inició una investigación sobre el caso y evaluará si decide sancionar o no al futbolista argentino en el plano internacional.

Vestuario dividido en Chelsea antes de la temporada

The Sun también informó que el Chelsea comenzará con los entrenamientos de pretemporada este lunes en Estados Unidos y Enzo se sumará de manera tardía debido al descanso que le otorgaron post Copa América. Enzo Maresca, entrenador de los Blues, aún no se manifestó al respecto, pero al encontrarse hace escasas semanas al mando del equipo, acatará la decisión que tome la directiva con Fernández.

Además, la controversia alrededor de la defensa que hizo Nicolas Jackson sobre Enzo, ya que se vio obligado a borrar sus posteos a favor del argentino, aunque revelaron que dentro del club piensan que lo del senegalés fue un acto de buena fe sin ánimos de generar controversias.

Dentro de Chelsea, Weskey Fofana fue el primero en denunciar públicamente a Enzo Fernández, importándole poco y nada ser compañeros de equipo. El medio francés RMC Sport confirmó que hay un gran malestar en el vestuario de los Blues contra el campeón del mundo y flamante campeón de América, especialmente de parte de los galos que integran el equipo: Axel Disasi, Benoit Badiashile, Malo Gusto, Christopher Nkunku, Lesley Ogochukwu y el mencionado Fofana.

El pedido de disculpas y la aclaración de Enzo Fernández

Mediante un posteo en sus historias de Instagram, Enzo Fernández hizo un descargo pidiendo perdón por las ofensas y aclarando que sus intenciones no incluían realizar un acto de racismo.

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, comenzó en su comunicado.

El ex Benfica y River, apenado por lo sucedido, continuó con su pedido de disculpas e indicó: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.