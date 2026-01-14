Genoa encontró al reemplazante de Valentín Carboni en una figura de Roma que pelea el puesto con Paulo Dybala

Racing completó uno de los movimientos más impactantes de este mercado de pases en el fútbol argentino al fichar a Valentín Carboni. La promesa de la Selección Argentina llegó a la Academia proveniente de Genoa y su participación ilusiona a los hinchas del club de Avellaneda.

Mientras Gustavo Costas planea un 2026 con el volante ofensivo que sueña con ganarse un lugar en el elenco de Lionel Scaloni, del otro lado del océano Atlántico deben encontrarle a un reemplazante.

Es que Genoa necesita reforzarse en ese puesto tras la salida de Carboni y, según la información de Fabrizio Romano, ya apuntaron sus cañones a Tommaso Baldanzi, futbolista de Roma que actúa como volante ofensivo e incluso como extremo por derecha.

El jugador de 22 años salió de las inferiores de Empoli y en enero de 2024 se puso la camiseta del conjunto de la capital italiana. Tras haber disputado más de 40 partidos en la última campaña, en la presente acumula 10 participaciones con 1 gol en poco más de 380 minutos.

Tommaso Baldanzi, en la mira de Genoa. (Foto: Getty)

En caso de que Genoa logre concretar la incorporación de Baldanzi, la noticia podría impactar tanto a Paulo Dybala como a Boca Juniors, que anhela poder incorporarlo en la mitad del 2026. Es que la Joya tendrá un competidor menos y el camino allanado para poder volver a ser titular regularmente.

Publicidad

Publicidad

Además de la salida de Baldanzi, el surgido de Instituto también depende de encontrar una buena forma física que le eviten perderse la mayor cantidad de partidos posible en el semestre en curso. Cabe recordar que el vínculo del campeón del mundo con Roma vence el 30 de junio, aunque una posible renovación está sobre la mesa.

ver también Lisandro Martínez reveló que tras ganar el Mundial de Qatar pensó en abandonar el fútbol

Datos clave