El noruego está en gran momento, mientras que el argentino todavía no pudo anotar en Atlético de Madrid. Los comentarios en redes marcan la diferencia entre ambos.

Erling Haaland tuvo una actuación extraordinaria con un hat-trick en el triunfo del Manchester City por 3-1 ante West Ham. Mientras el noruego sigue en estado de gracia con siete goles en tres partidos, quien fue su compañero en la temporada pasada, Julián Álvarez, aún no logra asentarse en el Atlético de Madrid. Ante esto, las redes sociales compararon y no dejaron bien parado al argentino.

Álvarez no tiene un buen arranque en el ‘Atleti’. No pudo marcar aún en su nuevo equipo, bajo las órdenes de Diego Simeone, y tampoco logra insertarse en su juego. Al margen de su sacrificio en defensa, todavía no pudo justificar los 75 millones de euros (más en 20 millones en variables). La buena noticia es que los ‘Colchoneros’ pudieron ganarle al Athletic Club por LaLiga.

En cambio, su ex club sigue disfrutando de los goles de Erling Haaland. En esta fecha se destapó con tres tantos para que Manchester City siga como líder con puntaje ideal (9 de 9) en la Premier League. A raíz del buen momento del noruego y este arranque difícil que tuvo Julián Álvarez, hubo varios comentarios en redes sociales comparando ambas situaciones.

“El tiempo le está dando la razón a Guardiola”, los comentarios que comparan los presentes de Haaland y Julián Álvarez

Ante esta situación entre ambos delanteros, las redes sociales admiran lo hecho por Haaland y ponen el ojo en el trabajo de Julián Álvarez. A su vez, hubo comparaciones y hasta cuestionamientos al argentino por tomar la decisión de salir del equipo que dirige Pep Guardiola.

Algunos usuarios en redes han mencionado el hecho de que el técnico del Manchester City no opuso oposición en la salida del ex River. “Lo quiero a Julián Alvarez, pero el tiempo le está dando la razón a Guardiola. Haaland es una bestia y tiene un alma goleadora increíble”, destacaron en X (Twitter).

Fuente: X

“Haaland lleva 7 goles en 3 jornadas y hay gente que se atreve a decir que Julián Álvarez es mejor“, dijo otro. “Julián Álvarez nunca debió dejar el City, es mejor ser el segundo de Haaland con mucha rotación a otras posiciones, que ser ‘el primero’ en un equipo que ha ganado una liga en los últimos 10 años y no ha peleado nada en los últimos 5”, apuntó otro.

“Mamita lo de Haaland, hizo bien Julian en irse, nunca le iba a poder competir“, opinó un hincha. En este sentido, otro aseguró que “era imposible que Julián le quite el puesto a Haaland. Solo esperar que se lesione”.

Evidentemente, el presente de un delantero y otro muestran una clara diferencia. La temporada recién arrancó y el noruego disfruta de sus minutos y sus goles, mientras que al argentino le está costando su adaptación al ‘Atleti’, sobre todo, al juego de Simeone.

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland en el Manchester City?

Erling Haaland llegó al Manchester City a mitad de 2022 luego de que pagó su cláusula de 60 millones de euros. Desde ese entonces hasta este presente, jugó un total de 101 partidos en donde marcó 94 goles y dio 14 asistencias.