Julián Álvarez lleva 11 partidos sin convertir y estallaron los hinchas de Atlético de Madrid: “Es una estafa”

Atlético de Madrid venía de perder por la UEFA Champions League frente a F.K. Bodø/Glimt, y ahora igualó sin goles ante Levante, en el Estadio Ciutat de València. A raíz de ello, los dirigidos por Diego Simeone quedaron a 7 puntos de distancia de Barcelona, que tiene un partido menos (debe enfrentar a Elche, fuera de casa).

El rendimiento del Colchonero no es el mejor, y el que se ve afectado es Julián Álvarez, quien ya registra once partidos sin poder anotar un gol. De hecho, su última anotación fue el 9 de diciembre pasado, en lo que fue el triunfo por 3-2 contra PSV Eindhoven por el máximo certamen internacional europeo, y alcanzó su peor racha por torneos locales desde su llegada a Europa en el verano de 2022, superando sus diez juegos sin anotar con Manchester City en la Premier League, en 2024.

Tras ilusionar a todos los fanáticos por sus buenas actuaciones, debido a que su nivel mermó notablemente y hasta le cuesta conectar en el juego con sus compañeros, a través de las redes sociales aparecieron diferentes críticas contra el nacido en Calchín. Y en medio del enojo por lo que es su actualidad, varios pidieron a gritos por su salida. Sobre todo por fallar el tiro del final que podría haberle dado el triunfo a los rojiblancos.

“Julián Álvarez es una estafa”, exclamó el usuario de X (ex Twitter) @javivr_rm7 para referirse al ex delantero de River y Manchester City. Pero no fue el único que despotricó contra el argentino que tiene un lugar asegurado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. También hubo comentarios como “he visto suficiente para decir que Julián Álvarez no es tan buen jugador como Ferrán Torres”, “Qué malo es Julián Álvarez” y “Julián Álvarez no está ni acertado ni concentrado en el juego”, entre otros, donde cuestionaron notablemente al campeón mundial.

Las críticas de los hinchas contra Julián Álvarez

