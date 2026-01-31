Es tendencia:
Julián Álvarez lleva 11 partidos sin convertir y estallaron los hinchas de Atlético de Madrid: “Es una estafa”

Julián Álvarez atraviesa un penoso momento en Atlético de Madrid y a través de las redes sociales piden por su salida.

Por Julián Mazzara

Julián Álvarez atraviesa un penoso momento en Atlético de Madrid.
© Getty ImagesJulián Álvarez atraviesa un penoso momento en Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid venía de perder por la UEFA Champions League frente a F.K. Bodø/Glimt, y ahora igualó sin goles ante Levante, en el Estadio Ciutat de València. A raíz de ello, los dirigidos por Diego Simeone quedaron a 7 puntos de distancia de Barcelona, que tiene un partido menos (debe enfrentar a Elche, fuera de casa).

El rendimiento del Colchonero no es el mejor, y el que se ve afectado es Julián Álvarez, quien ya registra once partidos sin poder anotar un gol. De hecho, su última anotación fue el 9 de diciembre pasado, en lo que fue el triunfo por 3-2 contra PSV Eindhoven por el máximo certamen internacional europeo, y alcanzó su peor racha por torneos locales desde su llegada a Europa en el verano de 2022, superando sus diez juegos sin anotar con Manchester City en la Premier League, en 2024.

Tras ilusionar a todos los fanáticos por sus buenas actuaciones, debido a que su nivel mermó notablemente y hasta le cuesta conectar en el juego con sus compañeros, a través de las redes sociales aparecieron diferentes críticas contra el nacido en Calchín. Y en medio del enojo por lo que es su actualidad, varios pidieron a gritos por su salida. Sobre todo por fallar el tiro del final que podría haberle dado el triunfo a los rojiblancos.

“Julián Álvarez es una estafa”, exclamó el usuario de X (ex Twitter) @javivr_rm7 para referirse al ex delantero de River y Manchester City. Pero no fue el único que despotricó contra el argentino que tiene un lugar asegurado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. También hubo comentarios como “he visto suficiente para decir que Julián Álvarez no es tan buen jugador como Ferrán Torres”, “Qué malo es Julián Álvarez” y “Julián Álvarez no está ni acertado ni concentrado en el juego”, entre otros, donde cuestionaron notablemente al campeón mundial.

Las críticas de los hinchas contra Julián Álvarez

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

Julián Mazzara
