José Mourinho sobre Gianluca Prestianni: ”Si es culpable nunca lo volveré a mirar igual”

Las repercusiones del cruce que protagonizaron Gianluca Prestianni y Vinícius Junior, el pasado 17 de febrero en el Estadio Da Luz por la ida de los Play Off de la UEFA Champions League, continúan. Si bien ya trasciende en menor medida porque la eliminatoria terminó y porque finalmente el ex Vélez no participó del encuentro en el Santiago Bernabéu, tanto en Portugal como en España siguen el asunto por lo que será la resolución final de la UEFA.

Al respecto, José Mourinho fue consultado una vez más, en este caso, en la conferencia de prensa que brindó este domingo en la previa del compromiso que el Benfica tendrá con Gil Vicente bajo el marco de la fecha 24 de la Primeira Liga, lo que, en definitiva, fue su primer contacto con los periodistas luego del partido de ida (en el Bernabéu no prestó declaración ni en la previa ni en el post).

Fiel a su estilo, no se limitó para soltar sus respuestas: ”Quiero a Álvaro Arbeloa y lo seguiré queriendo, pero creo que fui yo quien tomó la decisión correcta, no él. Lo comenté en la rueda de prensa, cuando me confrontaron con las declaraciones de Álvaro y un jugador en la acusación contra Prestianni y la defensa del jugador del Real Madrid. Y donde dije: «Quiero ser equilibrado, ni defender a mi equipo ni atacar al otro». Incluso antes usé la terminología «No quiero vestir ni la camiseta roja, de Benfica, ni la blanca, del Real Madrid». Quiero ser imparcial en un caso que podría ser muy grave”.

Asimismo, en referencia con Gianluca Prestianni el acusado por Vinícius, Mourinho aclaró: ”Lo que dije, para que puedan tomarse diez minutos para leer la declaración, se refiere a la presunción de inocencia. Si, como ciudadano, soy una persona que repudia cualquier tipo de prejuicio o idiotez, digo que yo hice esto y otros no. Si, lo repito muchas veces, mi jugador no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica llega a su fin”.

Además, insistió en remarcar que considera que la sanción al futbolista argentino no estuvo bien, pero que en caso de comprobarse que le lanzó un insulto racista a Vinícius, el trato con él no volverá a ser el mismo: ”No soy un erudito, pero tampoco un ignorante, y la presunción de inocencia es un derecho. Si quieren que repita lo que repudio veinte veces, lo haré. Sigo con el “si”, por desgracia, la UEFA, al retirar al jugador del juego, encontró el artículo 4206328 como motivo de suspensión, y tampoco incluyó el “si” que debería haberse incluido. Si el jugador es realmente culpable, nunca lo miraré como lo he hecho y punto final para mí, pero tengo que poner muchos “si” delante”.

¿Cuándo se sabrá el veredicto de la UEFA?

Conforme a A Bola, periódico portugués, la UEFA dará a conocer su sanción durante el mes de marzo. De todas maneras, en el Benfica creen que al no haber una prueba concreta de qué le dijo exactamente Gianluca Prestianni a Vinícius, no se le aplicará la pena máxima de 10 partidos, aclarada en el artículo 49 del reglamento.

