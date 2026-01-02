La declaración de Hansi Flick que justifica la avanzada de Barcelona por Senesi: “Necesitamos uno más”

Ya hace más de una semana que en la prensa española se viene hablando del interés del Barcelona en fichar a Marcos Senesi, defensor argentino que se afianzó como titular en el Bournemouth y que pelea por hacerse un lugar en la lista de Lionel Scaloni para disputar el Mundial de 2026.

La previa del primer partido que disputará el equipo culé este año, nada menos que un clásico ante el Espanyol, sirvió para que Hansi Flick confirmara la necesidad de sumar un refuerzo en la defensa, lo que dio todavía mayor entidad a la posibilidad de que se avance por el ex San Lorenzo en este mismo mercado de invierno europeo.

El entrenador alemán no tuvo reparos en aceptar que la incorporación de un defensor sería muy importante para que Barcelona no se quede corto en sus aspiraciones de batallar por coronar en todos los frentes en el tramo decisivo de la temporada.

“No estamos listos, hoy por hoy, pero si vemos nuestra última línea creo que necesitamos a uno más. Pero no es fácil en este mercado. Habrá que verlo… creo que algo haremos, pero debe tener sentido”, expresó Flick sin hacer nombres, pero aceptando una necesidad que hoy por hoy tiene su plantilla.

La situación de Senesi

Marcos Senesi tiene contrato con Bournemouth hasta mediados de 2026 y es un jugador indiscutible para el entrenador Andoni Iraola, por lo que desde el club no dudarán en ofrecerle la renovación. Sin embargo, el defensor no descarta la posibilidad de partir con el pase en su poder una vez finalizado el vínculo actual, lo que facilitaría las negociaciones con cualquier otro equipo.

De momento, cerró el año como titular y jugando un gran partido en el empate 2-2 ante Chelsea del último 30 de diciembre en Stanford Bridge y está listo para estrenarse en este 2026 recibiendo nada menos que al líder Arsenal este sábado.

