Se volvió a lesionar Lamine Yamal: el informe del Barcelona que alimenta la controversia entre Hansi Flick y la Selección de España

La relación entre el Barcelona y la Selección de España está sumamente tensa; la lesión que sufrió Lamine Yamal en la última Fecha FIFA generó enojo en el club blaugrana, algo que se reflejó en las declaraciones de su entrenador Hansi Flick. Por su parte, el seleccionador español, Luis de la Fuente, no dio el brazo a torcer tanto con sus palabras como con sus acciones: se enfrentó a la prensa en conferencia y volvió a convocar a Yamal.

Ahora, apenas algunas horas después del anuncio de la convocatoria, el Barcelona emitió un comunicado oficial en el que informaron que Lamine Yamal sufrió una nueva lesión, la cual le impedirá participar de la Fecha FIFA de octubre con España. De acuerdo a lo informado, se trata de una molestia en la zona púbica, la misma lesión que había sufrido a comienzos de septiembre.

“Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas“, expresó el club en un posteo en su página oficial y redes sociales bajo el título de ‘Comunicado Médico’.

Lamine Yamal no estará en la convocatoria de España. (Getty)

Con ello, no sólo no jugará ante Sevilla, sino que no se sumará a la convocatoria del seleccionado español que tenía pactado enfrentar a Georgia el sábado 11 en Elche y luego a Bulgaria, el martes 14 en Valladolid, dos partidos válidos por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

España igualmente lidera la tabla del Grupo E, con seis puntos, producto de dos victorias en sus dos presentaciones (6-0 vs. Turquía y 3-0 vs. Bulgaria), y en teoría debería tener el camino allanado para ganar el grupo y clasificar directamente a la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Qué había dicho Flick

Al regreso de la Fecha FIFA de septiembre, con la lesión púbica de Lamine Yamal ya confirmada, Hansi Flick fue sumamente duro con Luis de la Fuente y su cuerpo técnico y médico en el seleccionado: “Lamine no estará disponible. Es una lástima. Se fue con dolor a la Selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó 79 y 73 minutos sin entrenar entre ambos partidos. Eso no es cuidar a los jugadores. España tiene a los mejores jugadores en cada posición. Valdría la pena cuidar a los jugadores jóvenes. Estoy triste con la situación”, expresó en aquel momento.

Hansi Flick, disconforme con la forma de manejarse del seleccionado español. (Getty)

“Nunca he hablado. Tuve una conversación por mensaje. Yo casi no hablo castellano, él no habla inglés. La comunicación podría mejorar. Yo también he estado en esta situación, en una selección, antes las relaciones siempre eran buenas”, agregó con respecto a su relación con el seleccionador español.

Publicidad

Publicidad

Qué respondió Luis de la Fuente

Este viernes, en conferencia de prensa, Luis de la Fuente le respondió a Hansi Flick y fue sumamente directo contra las acusaciones del entrenador: “No hay ningún conflicto con Hansi. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca.”

Luis de la Fuente fue contundente con su respuesta. (Getty)

Además, recalcó que lesiones como la que sufrió Lamine Yamal en septiembre es algo que puede pasar: “El riesgo en el fútbol existe siempre. Si estaban jugando en sus clubes cuando vinieron aquí, asumirán esos riesgos en sus clubes exactamente igual que aquí. Es exactamente igual. Los temas médicos lo explicarán los doctores.”

Publicidad

Publicidad

Todo esto claro, antes de confirmarse que el futbolista no estará presente en la Fecha FIFA, tal y como informó el FC Barcelona.