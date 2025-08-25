En Barcelona ya se habían rendido a sus pies, y ahora lo confirma nada menos que su entrenador. Lamine Yamal, con apenas 18 años y la camiseta número 10 que supo llevar Lionel Messi, se prepara para una temporada que promete consolidarlo aún más como presente y futuro del fútbol mundial. En medio de elogios que no cesan, Hansi Flick, premiado como Mejor Entrenador del Año por la revista alemana Bild, dejó una declaración que retumbó dentro del planeta fútbol.

“Es un absoluto genio, especialmente a su edad. Con 18 años decide los partidos él solo”, abrió el técnico alemán, que no dudó en ubicarlo ya como una pieza determinante dentro del equipo balugrana. Aunque, envalentonado, no escatimó los elogios.

Primero, amagó con dar un mensaje cauteloso. “Está en un buen camino, también es muy inteligente, pero por supuesto sigue siendo muy joven y tiene que aprender de los demás. Nosotros lo apoyamos”, comentó. Pero lejos de marcarle límites etarios, soltó un voto de confianza que dejó a la vista la propia expectativa que le genera el delantero español.

“Estoy convencido de que será uno de los mejores jugadores que el mundo del fútbol haya visto jamás”, cerró su intervención. La frase, contundente y sin filtros, permite posicionar a Yamal en la élite definitiva.

Lamine Yamal y Hansi Flick, la dupla que ilusiona en Barcelona (Getty Images).

La respuesta del joven prodigio, sin embargo, llegó antes de que Flick se rinda a sus pies. Aunque no fue con palabras, sino que dentro del campo. Lamine Yamal comenzó la temporada con su la frescura que, a este punto, ya es habitual. En apenas dos partidos de liga ya firmó un gol y repartió tres asistencias. Si poco parece pesarle la ’10’, menos aún los elogios.

