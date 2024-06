La incertidumbre empieza a adueñarse del Etihad. Es que en el Manchester City hay se vienen tiempos de definiciones en varios puntos. ¿Qué pasará con el futuro de Pep Guardiola? ¿Kevin de Bruyne empieza a despedirse? ¿Habrá sanción histórica y descenso? Son muchas preguntas para un equipo que viene de ganar su cuarta Premier League de forma consecutiva. En medio de esto, hay una certeza y tiene que ver con su goleador: Erling Haaland.

No hay dudas de que Haaland es la gran figura de los ‘Citizens’ y alguien a quien no quieren perder bajo ningún punto de vista. Por eso, según informó el diario The Mirror, la directiva de Manchester City quiere renovarle su contrato al noruego, a fin de evitar cualquier posibilidad de salida.

¿Por qué Manchester City quiere renovarle a Erling Haaland?

Más aún, los máximos dirigentes del Etihad consideran una prioridad asegurar el futuro del delantero noruego durante los próximos meses. ¿Por qué? Hay varios motivos y se contemplan varios escenarios, pero la principal razón tiene que ver con la posible idea de que el ex Borussia Dortmund considere irse del club.

El propio Haaland dijo en marzo de este año que “nunca se sabe lo que deparará el futuro“. Si bien no fue una declaración contundente sobre una decisión de salida, lo cierto es que fue un aviso del que los ‘Citizens’ tomaron nota. Pero, lo cierto es que el escenario para una transferencia son casi remotas.

Al goleador de las últimas dos temporadas de la Premier League le gustaría probar la liga española donde Real Madrid y Barcelona surgen como opciones. Sin embargo, los fichajes de Kylian Mbappé y Endrick en el conjunto merengue y los problemas económicos del Barça hacen que esta posibilidad se desestime. Para el City, una gran noticia.

De todas maneras, cualquier club que esté interesado en Haaland podría ficharlo debido a su cláusula de salida para este próximo mercado. El citado medio inglés puso la cifra de 175 millones de libras esterlinas (a razón de 205 millones de euros) como la cifra por la que podría salir el goleador del Etihad. Un número alto, pero a prestar atención.

Erling Haaland, delantero noruego de Manchester City (IMAGO / Action Plus).

De cualquier manera, en Manchester City confían en que Haaland se quedará por más tiempo, lo que sin dudas sería un factor importante para la continuidad de Pep Guardiola, a quien el club le quiere renovar. Sin embargo, aún no dio una respuesta.

¿Cómo condiciona a Julián Álvarez la posible renovación de Erling Haaland?

Para Julián Álvarez, una renovación de contrato de Erling Haaland significaría la sentencia de que deberá seguir esperando por su oportunidad como el centrodelantero titular de Manchester City. Hoy por hoy, el noruego es una fija en el equipo titular y sólo cuando está ausente (sea por lesión o algún otro motivo), Pep Guardiola considera a ‘Araña’ para la posición de centrodelantero.

Durante los últimos cuatro partidos de la temporada en la Premier League, en plena lucha por el título, el ex River sólo sumó 17 minutos y ni siquiera ingresó ante West Ham en la última jornada. Aún así, sumó 54 encuentros (3.480 minutos totales) donde marcó 19 goles y dio 13 asistencias. No son malos números para un jugador que no está considerado en el once titular, pero sigue sabiendo a poco.

Julián Álvarez, en el banco de suplentes (IMAGO / Action Plus).

El futuro de Julián Álvarez, además, empieza a generar ruido. En las últimas horas, surgió un supuesto interés de Atlético de Madrid por sus servicios, según el diario Marca. La realidad es que “es muy poco factible que salga de Manchester City en este mercado por la voluntad del club“.

Sin embargo, la postura del propio futbolista puede torcer la historia. En este sentido, el delantero de la Selección Argentina ya hizo un primer planteo en contra de su propio club. Según el periodista Gastón Edul, se le plantó a Pep Guardiola y la directiva del City para jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 con el combinado Sub 23. Al final, recibió el visto bueno.

No caben dudas de que Julián Álvarez lucha por sumar más minutos en el once de Pep Guardiola, pero una renovación de contrato de Haaland complica esos planes. Por lo tanto, sin dudas es una decisión que lo condiciona y hasta lo podría replantearse su futuro en busca de más protagonismo en Europa.