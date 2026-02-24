El mensaje de Ivan Leko, DT de Brujas, para el Atlético de Madrid de Diego Simeone

El Atlético de Madrid se jugará este martes 24 de febrero la chance de continuar en la UEFA Champions League. Definirá la serie con el Brujas en el Estadio Metropolitano, luego de un resultado 3 a 3 en Bélgica que, a pesar de habérsele escapado la victoria en el final, le deja el cruce servido para sentenciar su clasificación a los Octavos de Final en condición de local.

Al respecto de este enfrentamiento, el que se refirió fue Ivan Leko, estratega del Brujas, en la conferencia de prensa previa al duelo decisivo: “Cada partido es diferente, no se puede comparar. En Madrid con 70.000 hinchas es un rival muy importante y las circunstancias son distintas, no tenemos mucho que perder y sí mucho que ganar”.

En esa misma línea, advirtió que tiene claro cuáles son las principales características del elenco colchonero: ”Hay que estar listos y muy motivado para poder competir contra el Atlético de Madrid, ellos siempre presionan mucho en los primeros 20 minutos. Conocemos sus debilidades, pero también sus puntos fuertes. No sé quién será el favorito”.

Por otro lado, remarcó que tienen respeto al Atleti, pero que reunen las condiciones para dar el golpe y quedarse con el pasaje a los Octavos de Final de la UEFA Champions League: “Tenemos un plan, jugar nuestro futbol aunque respetemos al Atlético: controlar el juego con balón, aunque sobre el papel es fácil. Mañana dependerá mucho también de ellos. Cada partido es una historia, pero jugaremos sin miedo porque no tenemos mucho que perder. Espero un partido muy intenso, vamos a competir. Veremos si es suficiente”.

Para cerrar, apuntó que la presión la tiene el equipo de Diego Simeone: “Es un privilegio jugar aquí, por otro lado estoy contento y queremos más, eso lo siente cada deportista, mostrar que este aún no es nuestro límite, quermos competir a un grande. La presión es para el Atlético, juegan en casa. Tenemos la responsabilidad de mostrar que podemos hacer grandes cosas”.

La admiración de Ivan Leko por Diego Simeone

Además, Leko tuvo puros elogios para con su contrincante de turno, Diego Simeone: “Era un jugador fantástico, ganador y líder en el campo. Como entrenador, 14 años a este nivel… Cuando dices Atlético la primera imagen que te sale es de él. Tengo mucho respeto por él, su motivación y pasión sigue siendo increíble. Me hace mucha ilusión jugar contra él”.

