Atlético de Madrid se quedaría sin Antoine Griezmann para una posible final de Copa del Rey

El Atlético de Madrid podría perder una pieza clave para lo que resta de la temporada. Es que el Orlando City de la Major League Soccer, conforme a The Athletic y L’Equipe, está interesado en llevarse a Antoine Griezmann lo más pronto posible. Eso sería antes de que cierre el libro de pases del campeonato estadounidense el 26 de marzo.

Con lo cual, el delantero francés podría abandonar al Atleti en la etapa final de la campaña en la que está peleando por clasificar a la Final de la Copa del Rey (ganó la ida de la Semifinal 4 a 0 al Barcelona), por avanzar a los Octavos de Final de la Champions League (jugará la vuelta de los Play Off este martes vs. Brujas) y por quedarse con el tercer puesto de LaLiga (lo que le garantiza entrar a la Champions del próximo curso).

Las fuentas citadas hablan de una propuesta que se le presentó en los últimos días al jugador de casi 35 años, que ahora debe definir si se queda hasta el final de la temporada o si se incorpora al elenco que comanda el colombiano Óscar Pareja que, por cierto, en la primera fecha de la MLS 2026 cayó 2 a 1 con New York Red Bull.

No obstante, en caso de que se incline por terminar el proceso con el Atleti (la cual sería lo más lógico), para ver si puede consagrarse en la Copa del Rey y sumar así un título a su paso por el equipo español, podría fichar por el conjunto antagónico al Inter Miami de Lionel Messi en el mercado de mitad de año del 13 de julio al 2 de septiembre.

¿Cuándo se juega la Final de la Copa del Rey?

El Atlético de Madrid aparece como claro candidato para quedarse con uno de los cupos para la Final de la Copa del Rey que la RFEF fijó para el sábado 18 de abril a las 21:00 horas de España en el Estadio La Cartuja de Sevilla, dado que venció al Barcelona en la ida de la Semifinal que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano por 4 a 0.

Pero claro, los de Hansi Flick han demostrado que cuentan con una capacidad de ataque que está entre las mejores del mundo, por lo que en el Colchonero todavía no cantan victoria a pesar del importante margen que consiguieron, de cara al segundo partido que se disputará en el Estadio Camp Nou el martes 3 de marzo.

Por cierto, en la otra llave, Real Sociedad ganó 1 a 0 en San Mamés al Athletic Club de Bilbao y ahora definen en Anoeta el miércoles 4.