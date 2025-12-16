La amenaza de un crack de la Premier League a Cuti Romero para el Mundial 2026: “Te rompo”

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, en exactamente 177 días, el Mundial 2026 se pondrá en marcha buscando consagrar a una nueva selección como la mejor del mundo. Argentina llega como la defensora del título, y el Cuti Romero ha crecido en estos últimos cuatro años al punto tal de ser hoy uno de sus referentes. Aunque recibió una fuerte advertencia.

La misma llegó de su propio compañero de equipo, el neerlandés Micky van de Ven, con quien comparte la dupla central del Tottenham, una de las mejores y más completas de la Premier League. van de Ven no estuvo en la Batalla de Lusail, en Qatar 2022, cuando Argentina y los Países Bajos se enfrentaron en un tremendo mano a mano que se definió por penales.

Micky van de Ven palpitó un posible cruce con Cuti Romero en el Mundial 2026. (Getty)

Sin embargo, el defensor de 1,93m y 24 años amenazó al argentino, su propio compañero y capitán, sobre lo que hará si se enfrentan en cancha: “Tenemos una gran relación, pero ya se lo he dicho: si viene con pelota dominada mano a mano contra mí, lo rompo“, afirmó Van de Ven en una reciente entrevista con The Overlap. “No me importa si es mi compañero“, completó.

Cuti Romero y van de Ven, claves en el único título de Tottenham en 17 años

Micky van de Ven y Cuti Romero fueron los zagueros de Tottenham en la conquista de la Europa League, el primer título del club en más de una década y media. Y, además de su capacidad física y futbolística, fueron fundamentales para la conquista desde otro lugar: su liderazgo.

Cuti y van de Ven, claves para el Tottenham de Postecoglou y ahora de Thomas Frank. (Getty)

En la misma entrevista, van de Ven reveló que él y Cuti Romero tuvieron que hablar con Ange Postecoglou, por entonces entrenador de los Spurs, para cambiar el sistema defensivo, lo que resultó en mantener la valla invicta en el triunfo por la mínima ante Manchester United en la final.

“Tuvimos que ir a hablar con el entrenador y explicarle que necesitábamos cambiar y jugar un poco más defensivos, armar un bloque bajo y asegurar el triunfo contra Eintracht [en la semifinal]”, explicó Micky van de Ven. “Nos sentamos con él y acordamos que nosotros seríamos los encargados de que todos en cancha estemos en la misma página. Él nos dijo personalmente, a mi y a Cuti, que nos aseguráramos de que los otros chicos nos escuchen y respeten, y eso hicimos”, completó en su relato.

