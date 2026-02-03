Lamine Yamal es uno de los nombres más mencionados en cada mercado de pases. Porque a pesar de verlo asentado en el FC Barcelona, los grandes capitales buscan tentarlo. Se sabe que el Barça no quiere desprenderse de él, pero teniendo en cuenta la situación económica que transita la institución de la Ciudad Condal desde hace varias temporadas, hace pensar que una oferta suculenta puede cambiar el rumbo del joven delantero.

Incluso, días atrás, desde Arabia Saudita, trascendió que el Al Hilal (con fuerte apoyo del PIF, el fondo de inversión del estado saudí) habría insinuado una propuesta de 300 millones para quedarse con la ficha del delantero de apenas 18 años, además de otros acercamientos que habría recibido desde la Premier League de Inglaterra.

No obstante, el propio Lamine Yamal se encargó de despejar dudas respecto a su futuro cercano. Fue en la 78a Gran gala del Deporte que organizó Mundo Deportivo, en la que expresó su intención en relación con el FC Barcelona: “Creo que estoy en el mejor club del mundo y en la mejor ciudad del mundo. Disfruto mucho y ojalá acabe mi carrera en el Barça”.

Asimismo, vale aclarar que Lamine tiene un contrato firmado con el Culé hasta mediados del 2031. Fue en mayo del año pasado cuando selló la extensión de un vínculo que, en caso de cortarse antes de esa fecha, la institución debe ser resarcida con mil millones de euros, la cifra añadida en la documentación bajo el rótulo de cláusula de rescisión.

Los números de Lamine Yamal en la temporada 2025/2026

Si bien aún queda bastante camino por recorrer en la temporada (la cual finalizará recién con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026), Lamine Yamal está lejos de exponer estadísticas que lo puedan colocar como candidato firme para el Balón de Oro 2026, tal como sucedió en 2025 en la edición que se ubicó segundo por detrás de Ousmane Dembélé.

De momento lleva 13 goles y 13 asistencias en 28 partidos con el Barcelona, números que no están nada mal, pero que están por debajo de otros grandes aspirantes como Kylian Mbappé, de 37 anotaciones y 5 pases gol en el Real Madrid, y Harry Kane, de 36 gritos y 4 asistencias con el Bayern Munich.

Igualmente, también resta esperar la definición de LaLiga y, sobre todo, la Champions League, certamen sumamente determinante para el jurado del galardón que anualmente entrega la revista France Football en conjunto con la UEFA.

