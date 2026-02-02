Bota de Oro: Kylian Mbappé le sacó 10 goles de ventaja a Erling Haaland

Los números que acumula Kylian Mbappé en lo que va de la temporada lo exponen, sin dudas, como el atacante más determinante del mundo. El futbolista de Real Madrid ya suma 37 gritos en 30 partidos (promedio de gol de 1,23) entre todas las competiciones: LaLiga, la UEFA Champions League, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

De esta manera, el francés se afianza como el máximo candidato para ganar la Bota de Oro, incluso por encima de Harry Kane, a quien igual tiene bastante cerca. El inglés, en su caso, exhibe 36 anotaciones en 32 compromisos (promedio 1,125) con el Bayern Munich, una cifra que también es para aplaudir, pero que, en definitiva, está por debajo del registro de ex PSG.

Por lo que a falta de poco menos de la mitad de la temporada 2025/2026, se vislumbra un mano a mano entre Kylian Mbappé y Harry Kane en la disputa por ser el principal artillero de las 5 grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia).

Además, el otro habitual aspirante parece que tiene la pólvora mojada, porque solo convirtió 2 tantos en los últimos 12 partidos. Se trata de Erling Haaland, quien ingresó en un bajón en su rendimiento que hizo que perdiera bastante terreno con sus dos competidores ya mencionados. El delantero noruego se estancó en 27 goles en 34 encuentros.

Top ten de los máximos goleadores de la temporada 2025/2026

Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland conformar el podio. Y más atrás asoman: Mason Greenwood con 21 goles en 30 partidos, Lautaro Martínez con 17 en 31, Igor Thiago con 17 en 25, Ferran Torres con 16 en 29, Hugo Ekitike con 15 en 32, Luis Díaz con 15 en 29 y Antoine Semenyo con 14 en 26.

La carrera por el Balón de Oro, una competencia con otras reglas

La Bota de Oro pesará en la elección del Balón de Oro, pero es apenas una condición dentro de otros aspectos que son evaluados por el jurado conformado por France Football y por la UEFA. En otras palabras, los logros colectivos tienen una relevancia mayor a la cantidad de goles para elegir al que es considerado como el Mejor Futbolista de la temporada.

Incluso, en la presente campaña, se añade la atenuante de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, además de la definición de la UEFA Champions League y de las ligas locales, en ese orden.