Fue campeón del mundo, jugó en Barcelona y apuntó contra Vinícius por su pelea con Lamine Yamal: “Siempre está lloriqueando”

Luego de la victoria del Real Madrid ante Barcelona por 2 a 1, en el campo de juego del Santiago Bernabéu los futbolistas de los dos equipos se cruzaron, debido a que varios jugadores del local, con Vinícius Jr. a la cabeza, increparon ante Lamine Yamal por sus dichos previos al partido.

Esto se originó ya que futbolista del elenco madrileño chicaneó al del Blaugrana al decirle que solo daba pases para atrás y esto generó el enojo de los rivales, por lo que se armó un tumulto en el que tuvieron que interferir para que la situación no pase a mayores.

Al respecto de esto, Christophe Dugarry, quien jugó en Barcelona y fue campeón del mundo en Francia 1998 con el seleccionado galo, habló en RMC Sport. Allí, criticó sin filtro a Vinícius y hasta se animó a afirmar que Florentino Pérez lo venderá por sus actitudes tanto dentro como fuera de la cancha.

“Me encantó el partido de Mbappé, tanto su actitud como su comportamiento. A diferencia de Vinicius, que es insoportable. Siempre está lloriqueando contra el árbitro, contra los adversarios”, inició el francés para elogiar a su compatriota y criticar al delantero brasileño.

Siguiendo por la misma línea, explicó qué actitud de Vini que lo molestó fue cuando salío reemplazado por Rodrygo y criticó a Xabi Alonso: “Arenga al público como en la arena. Y ahí insulta a su entrenador. Puedes estar decepcionado, pero esto va demasiado lejos”.

“Vete, tus actuaciones no están a la altura. Me irrita, llora todo el tiempo, siempre reclama algo. Está muy lejos de su nivel de las últimas temporadas. Debe cuestionarse”, continuó con su crítica al brasileño y el pedido de que cambie sus actitudes dentro del campo de juego.

Para cerrar, se animó a vaticinar que en caso de que la situación no cambie, tendrá picado su boleto de salida: “Es un futuro Balón de Oro, un líder de Brasil, uno de los mejores del Real Madrid. Debe mostrar otra cosa si quiere estar al nivel. Florentino Pérez lo venderá”.

Revelan que la relación entre Xabi Alonso y Vinícius está rota

“No hay relación entre Xabi Alonso y Vinicius, no hay diálogo. Vinicius está muy enfadado y no solo por salir ante Barcelona, la cosa está así desde PSG en el Mundial de Clubes. Le dijo a su representante la última semana de verano que se quería ir si Alonso no lo consideraba imprescindible…Si la situación se mantiene, no renovará. En verano no hubo ofertas”, supuso la información del periodista Toño García en la Cadena SER.

