Málaga vs. Racing de Santander en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. El fondo de la tabla pesa cada vez más en Málaga y la urgencia ya no admite otra fecha perdida. Un partido así, entre dos que no terminan de despegar, suele definirse más por los nervios que por el juego.
No hay margen para seguir regalando puntos: el que pierda se aleja todavía más de la pelea por salir de abajo, y el que gane respira, aunque sea una semana.
La actualidad de ambos equipos
El Málaga llega último, con apenas 5 puntos en 11 fechas, una cifra que refleja un presente complicado. Viene de caer 1-2 como visitante ante Betis y antes había sumado un empate en su visita a Alavés, pero el golpe más duro fue la goleada que recibió de local frente a Real Sociedad, 2-5, un resultado que dejó dudas puertas adentro.
El Racing de Santander está 16°, con 11 unidades, una posición que lo mantiene lejos de la zona roja pero sin despegarse del todo. Llega golpeado después de perder 0-3 como local ante Real Madrid, aunque en la fecha anterior había conseguido un triunfo 2-1 frente a Espanyol que le dio algo de aire. Antes había caído como visitante ante Osasuna, así que el equipo alterna rachas buenas con tropiezos que lo frenan.
El historial entre Málaga y Racing de Santander
El historial entre ambos tiene 30 antecedentes y el Málaga se queda con la ventaja, 13 triunfos contra 9 del Racing, además de 8 empates. En goles también manda el conjunto andaluz, 40 contra 31.
Los últimos cruces vienen parejos: el más reciente terminó 1-1, pero antes hubo dos victorias seguidas del Racing, una por 3-0 y otra por 2-1. Más atrás aparece un 0-0 y una serie de resultados cortos que confirman que, históricamente, no hay goleadas frecuentes entre estos dos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Málaga vs. Racing de Santander
|1-1
|Segunda División
|05/10/2025
|Racing de Santander vs. Málaga
|3-0
|Segunda División
|01/02/2025
|Racing de Santander vs. Málaga
|2-1
|Segunda División
|23/11/2024
|Málaga vs. Racing de Santander
|0-0
|Segunda División
|05/03/2023
|Málaga vs. Racing de Santander
|0-1
|Segunda División
|01/10/2022
|Racing de Santander vs. Málaga
|0-0
|Segunda División
|23/02/2020
|Málaga vs. Racing de Santander
|2-0
|Segunda División
|17/08/2019
|Racing de Santander vs. Málaga
|0-1
|Segunda División
|09/04/2012
|Málaga vs. Racing de Santander
|3-0
|Primera División
|21/11/2011
|Racing de Santander vs. Málaga
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.