Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Málaga vs. Racing de Santander en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en La Rosaleda, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Malaga vs. Santander, LaLiga
Malaga vs. Santander, LaLiga

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. El fondo de la tabla pesa cada vez más en Málaga y la urgencia ya no admite otra fecha perdida. Un partido así, entre dos que no terminan de despegar, suele definirse más por los nervios que por el juego.

No hay margen para seguir regalando puntos: el que pierda se aleja todavía más de la pelea por salir de abajo, y el que gane respira, aunque sea una semana.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

El Málaga llega último, con apenas 5 puntos en 11 fechas, una cifra que refleja un presente complicado. Viene de caer 1-2 como visitante ante Betis y antes había sumado un empate en su visita a Alavés, pero el golpe más duro fue la goleada que recibió de local frente a Real Sociedad, 2-5, un resultado que dejó dudas puertas adentro.

El Racing de Santander está 16°, con 11 unidades, una posición que lo mantiene lejos de la zona roja pero sin despegarse del todo. Llega golpeado después de perder 0-3 como local ante Real Madrid, aunque en la fecha anterior había conseguido un triunfo 2-1 frente a Espanyol que le dio algo de aire. Antes había caído como visitante ante Osasuna, así que el equipo alterna rachas buenas con tropiezos que lo frenan.

El historial entre Málaga y Racing de Santander

El historial entre ambos tiene 30 antecedentes y el Málaga se queda con la ventaja, 13 triunfos contra 9 del Racing, además de 8 empates. En goles también manda el conjunto andaluz, 40 contra 31.

Los últimos cruces vienen parejos: el más reciente terminó 1-1, pero antes hubo dos victorias seguidas del Racing, una por 3-0 y otra por 2-1. Más atrás aparece un 0-0 y una serie de resultados cortos que confirman que, históricamente, no hay goleadas frecuentes entre estos dos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Málaga vs. Racing de Santander1-1Segunda División
05/10/2025Racing de Santander vs. Málaga3-0Segunda División
01/02/2025Racing de Santander vs. Málaga2-1Segunda División
23/11/2024Málaga vs. Racing de Santander0-0Segunda División
05/03/2023Málaga vs. Racing de Santander0-1Segunda División
01/10/2022Racing de Santander vs. Málaga0-0Segunda División
23/02/2020Málaga vs. Racing de Santander2-0Segunda División
17/08/2019Racing de Santander vs. Málaga0-1Segunda División
09/04/2012Málaga vs. Racing de Santander3-0Primera División
21/11/2011Racing de Santander vs. Málaga1-3Primera División

Horario del partido

  • Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs
  • Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
  • Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Málaga suma 5 puntos en el torneo.
  • Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones