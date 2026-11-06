Así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura en plena fecha final

Llega el fin de la etapa regular del Torneo Clausura. Luego de un jueves que ha tenido dos partidos para inaugurar la fecha 16, este viernes comenzó a pleno con un partido entre un animador de la Zona B del certamen y una de las decepciones del campeonato.
En el Estadio Claudio Tapia, Barracas Central venció por 2 a 0 a Racing y se aseguró el quinto puesto de la Zona B, con la clasificación a octavos de final en el bolsillo. La Academia, ya eliminada, terminó su calendario oficial de este año con un mes y medio de competencia por delante. Eliminado de todo, el equipo de Avellaneda comenzará a perfilar su 2027, soñando con una mejor performance que la de este año.
Durante la tarde y la noche de este viernes, se disputarán cinco compromisos vibrantes que seguirán definiendo la clasificación a las copas y a los playoffs. Cabe destacar que River, con su triunfo del jueves y una serie de resultados posteriores, se aseguró ser cuarto de su zona, por lo que definirá los octavos de final en condición de local.
Desde las 19:15 se disputarán tres compromisos de la Zona A, en los que se definirán los puestos de clasificación de ambas tablas. Independiente hará de local ante Deportivo Riestra, Unión recibirá a Vélez y San Lorenzo hará lo propio ante Platense.
Luego, para cerrar la jornada, desde las 22:00 jugarán Sarmiento será visitante de Tigre y Banfield recibirá a Atlético Tucumán, ambos partidos correspondientes a la Zona B.
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa y Justicia – 47 puntos
- Barracas Central – 47 puntos
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Independiente – 44 puntos
- Huracán – 41 puntos
- San Lorenzo – 41 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia de Mendoza – 40 puntos
- Unión – 39 puntos
- Talleres – 38 puntos
- Newell’s – 37 puntos
- Tigre – 36 puntos
- Racing – 36 puntos
- Platense – 33 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 20 puntos – DESCENDIÓ
- Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Sarmiento (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)
Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)