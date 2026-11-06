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Torneo Clausura

Así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura en plena fecha final

Se sigue desarrollando la fecha 16 del Clausura, en la que todo quedará definido de manera total.

Al rojo vivo: así están la tabla anual y los cruces de playoffs
© BarracasAl rojo vivo: así están la tabla anual y los cruces de playoffs

Llega el fin de la etapa regular del Torneo Clausura. Luego de un jueves que ha tenido dos partidos para inaugurar la fecha 16, este viernes comenzó a pleno con un partido entre un animador de la Zona B del certamen y una de las decepciones del campeonato.

En el Estadio Claudio Tapia, Barracas Central venció por 2 a 0 a Racing y se aseguró el quinto puesto de la Zona B, con la clasificación a octavos de final en el bolsillo. La Academia, ya eliminada, terminó su calendario oficial de este año con un mes y medio de competencia por delante. Eliminado de todo, el equipo de Avellaneda comenzará a perfilar su 2027, soñando con una mejor performance que la de este año.

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Durante la tarde y la noche de este viernes, se disputarán cinco compromisos vibrantes que seguirán definiendo la clasificación a las copas y a los playoffs. Cabe destacar que River, con su triunfo del jueves y una serie de resultados posteriores, se aseguró ser cuarto de su zona, por lo que definirá los octavos de final en condición de local.

Desde las 19:15 se disputarán tres compromisos de la Zona A, en los que se definirán los puestos de clasificación de ambas tablas. Independiente hará de local ante Deportivo Riestra, Unión recibirá a Vélez y San Lorenzo hará lo propio ante Platense.

Luego, para cerrar la jornada, desde las 22:00 jugarán Sarmiento será visitante de Tigre y Banfield recibirá a Atlético Tucumán, ambos partidos correspondientes a la Zona B.

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
  2. Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Defensa y Justicia – 47 puntos
  12. Barracas Central – 47 puntos
  13. Estudiantes LP – 46 puntos
  14. Independiente – 44 puntos
  15. Huracán – 41 puntos
  16. San Lorenzo – 41 puntos
  17. Sarmiento – 40 puntos
  18. Gimnasia de Mendoza – 40 puntos
  19. Unión – 39 puntos
  20. Talleres – 38 puntos
  21. Newell’s – 37 puntos
  22. Tigre – 36 puntos
  23. Racing – 36 puntos
  24. Platense – 33 puntos
  25. Banfield – 32 puntos
  26. Atlético Tucumán – 31 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 20 puntos – DESCENDIÓ
  30. Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Sarmiento (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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