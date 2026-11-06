Así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura en plena fecha final

Se sigue desarrollando la fecha 16 del Clausura, en la que todo quedará definido de manera total.

Llega el fin de la etapa regular del Torneo Clausura. Luego de un jueves que ha tenido dos partidos para inaugurar la fecha 16, este viernes comenzó a pleno con un partido entre un animador de la Zona B del certamen y una de las decepciones del campeonato.

En el Estadio Claudio Tapia, Barracas Central venció por 2 a 0 a Racing y se aseguró el quinto puesto de la Zona B, con la clasificación a octavos de final en el bolsillo. La Academia, ya eliminada, terminó su calendario oficial de este año con un mes y medio de competencia por delante. Eliminado de todo, el equipo de Avellaneda comenzará a perfilar su 2027, soñando con una mejor performance que la de este año.

Durante la tarde y la noche de este viernes, se disputarán cinco compromisos vibrantes que seguirán definiendo la clasificación a las copas y a los playoffs. Cabe destacar que River, con su triunfo del jueves y una serie de resultados posteriores, se aseguró ser cuarto de su zona, por lo que definirá los octavos de final en condición de local.

Desde las 19:15 se disputarán tres compromisos de la Zona A, en los que se definirán los puestos de clasificación de ambas tablas. Independiente hará de local ante Deportivo Riestra, Unión recibirá a Vélez y San Lorenzo hará lo propio ante Platense.

Luego, para cerrar la jornada, desde las 22:00 jugarán Sarmiento será visitante de Tigre y Banfield recibirá a Atlético Tucumán, ambos partidos correspondientes a la Zona B.

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa y Justicia – 47 puntos Barracas Central – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Independiente – 44 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 41 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia de Mendoza – 40 puntos Unión – 39 puntos Talleres – 38 puntos Newell’s – 37 puntos Tigre – 36 puntos Racing – 36 puntos Platense – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 20 puntos – DESCENDIÓ Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ

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Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Sarmiento (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026