Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Boca Juniors

Aplausos y sonrisa: la reacción de Juan Román Riquelme al título de Boca

El presidente del Xeneize se dejó ver feliz en el palco tras la consagración de su equipo en la tabla anual.

Juan Román Riquelme, sonriente en el palco de Boca
© Foto: captura de la transmisiónJuan Román Riquelme, sonriente en el palco de Boca

Juan Román Riquelme obtuvo su primer título desde que es presidente de Boca Juniors. Luego de dos años y 11 meses en el cargo, el ídolo Xeneize sumó la primera estrella para el Club de la Ribera y no pudo ocultar su felicidad desde el palco.

Si bien Román no se caracteriza por demostrar efusivamente sus emociones, en esta oportunidad las cámaras de TNT Sports Argentina lo captaron sonriente, aplaudiendo y celebrando con puño cerrado luego del agónico triunfo ante Defensa y Justicia.

+ Seguinos en

Con esta consagración, Boca obtuvo su título número 75 y le sacó tres de ventaja a River Plate en la tabla histórica del fútbol argentino. Ahora bien, en las semanas próximas el Xeneize podría sumar más trofeos a sus vitrinas, comenzando por la Copa Sudamericana que se disputará con Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre.

La tabla histórica de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP.
LOC.		COP.
INT.
1Boca Juniors75146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing4121201823158
5San Lorenzo de Almagro2251715725
6Alumni (incluye E.H.S.)22220101284
7Vélez Sársfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1911871266
9Rosario Central14595981
10Huracán13765880
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús9092734
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Lomas Athletic5505000
17San Isidro5500541
18Porteño4402220
19Quilmes3212110
20Rosario Athletic3300330
21Ferro Carril Oeste2022000
22Defensa y Justicia2020202
23Talleres (Córdoba)2020211
24Banfield2111110
25Gimnasia y Esgrima La Plata2111110
26Estudiantil Porteño2202000
27Sportivo Barracas2201110
28Central Córdoba (Rosario)1010211
29Atlanta1010110
30Chacarita Juniors1011000
31San Martín (Tucumán)1010110
32Liga Mendocina1010110
33Tigre1010110
34Colón1010110
35Patronato1010110
36Atlético Tucumán1010110
37Central Córdoba de Santiago1010110
38Platense1011000
39Independiente Rivadavia1010110
40Estudiantes (Buenos Aires)1100110
41Lomas Academy1101000
42Nueva Chicago1100110
43Old Caledonians1101000
44Saint Andrew’s1101000
45Sportivo Balcarce1100110
46Sportivo Dock Sud1101000
47Tiro Federal (Rosario)1100110
48Belgrano (Córdoba)1011000
Ver también

Lluvia de elogios de los hinchas de Boca para Enner Valencia: “El nuevo ídolo”

En sínteis

  • Juan Román Riquelme obtuvo su primer título como presidente de Boca Juniors.
  • Boca Juniors alcanzó 75 títulos, sacándole tres de ventaja a River Plate.
  • Copa Sudamericana: Boca jugará la final contra Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones