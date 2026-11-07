Aplausos y sonrisa: la reacción de Juan Román Riquelme al título de Boca

El presidente del Xeneize se dejó ver feliz en el palco tras la consagración de su equipo en la tabla anual.

Juan Román Riquelme obtuvo su primer título desde que es presidente de Boca Juniors. Luego de dos años y 11 meses en el cargo, el ídolo Xeneize sumó la primera estrella para el Club de la Ribera y no pudo ocultar su felicidad desde el palco.

Si bien Román no se caracteriza por demostrar efusivamente sus emociones, en esta oportunidad las cámaras de TNT Sports Argentina lo captaron sonriente, aplaudiendo y celebrando con puño cerrado luego del agónico triunfo ante Defensa y Justicia.

APLAUSOS DE ROMÁN 👏 👏



El reconocimiento de Riquelme para ENNER VALENCIA



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports y disfrutalo también en HBO Max. #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Bxm4LLflBW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

Con esta consagración, Boca obtuvo su título número 75 y le sacó tres de ventaja a River Plate en la tabla histórica del fútbol argentino. Ahora bien, en las semanas próximas el Xeneize podría sumar más trofeos a sus vitrinas, comenzando por la Copa Sudamericana que se disputará con Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre.

La tabla histórica de títulos del fútbol argentino

# EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP.

LOC. COP.

INT. 1 Boca Juniors 75 14 60 35 39 17 22 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing 41 21 20 18 23 15 8 5 San Lorenzo de Almagro 22 5 17 15 7 2 5 6 Alumni (incluye E.H.S.) 22 22 0 10 12 8 4 7 Vélez Sársfield 19 0 19 11 8 3 5 8 Estudiantes de La Plata 19 1 18 7 12 6 6 9 Rosario Central 14 5 9 5 9 8 1 10 Huracán 13 7 6 5 8 8 0 11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0 12 Lanús 9 0 9 2 7 3 4 13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2 14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2 15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2 16 Lomas Athletic 5 5 0 5 0 0 0 17 San Isidro 5 5 0 0 5 4 1 18 Porteño 4 4 0 2 2 2 0 19 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0 20 Rosario Athletic 3 3 0 0 3 3 0 21 Ferro Carril Oeste 2 0 2 2 0 0 0 22 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2 23 Talleres (Córdoba) 2 0 2 0 2 1 1 24 Banfield 2 1 1 1 1 1 0 25 Gimnasia y Esgrima La Plata 2 1 1 1 1 1 0 26 Estudiantil Porteño 2 2 0 2 0 0 0 27 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0 28 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 2 1 1 29 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0 30 Chacarita Juniors 1 0 1 1 0 0 0 31 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0 32 Liga Mendocina 1 0 1 0 1 1 0 33 Tigre 1 0 1 0 1 1 0 34 Colón 1 0 1 0 1 1 0 35 Patronato 1 0 1 0 1 1 0 36 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0 37 Central Córdoba de Santiago 1 0 1 0 1 1 0 38 Platense 1 0 1 1 0 0 0 39 Independiente Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0 40 Estudiantes (Buenos Aires) 1 1 0 0 1 1 0 41 Lomas Academy 1 1 0 1 0 0 0 42 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0 43 Old Caledonians 1 1 0 1 0 0 0 44 Saint Andrew’s 1 1 0 1 0 0 0 45 Sportivo Balcarce 1 1 0 0 1 1 0 46 Sportivo Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0 47 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0 48 Belgrano (Córdoba) 1 0 1 1 0 0 0

En sínteis

Juan Román Riquelme obtuvo su primer título como presidente de Boca Juniors.

obtuvo su primer título como presidente de Boca Juniors. Boca Juniors alcanzó 75 títulos, sacándole tres de ventaja a River Plate.

alcanzó 75 títulos, sacándole tres de ventaja a River Plate. Copa Sudamericana: Boca jugará la final contra Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre.