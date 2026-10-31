Betis vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 11 de la LaLiga

Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis se metió en la pelea por los puestos europeos y quiere aprovechar la localía para seguir ahí arriba. Enfrente aparece un Málaga que necesita puntos con urgencia, sea como sea.

Para los dueños de casa es una chance concreta de afirmarse en la cuarta posición, mientras que para el rival cada partido que pasa sin sumar lo complica más en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega de empatar sin goles como visitante ante el Celta, un resultado que cortó la buena racha que traía tras golear 5-2 a Osasuna. En el medio sufrió una goleada en contra frente a Barcelona, así que el equipo alterna partidos de gran nivel con bajones que lo exponen atrás. Con 20 puntos en diez fechas y el cuarto puesto en el bolsillo, tiene con qué pelear arriba si corrige esas inconsistencias.

El Málaga está último con apenas 5 unidades y no logra encontrar el rumbo. Viene de un empate 1-1 como visitante ante Alavés que le supo a poco, después de caer goleado 5-2 de local frente a Real Sociedad. El equipo acumula más empates que victorias en el arranque del torneo y necesita un triunfo que hace rato no llega para empezar a mirar la tabla con otros ojos.

El historial entre Betis y Málaga

El historial entre ambos está muy parejo: de 27 enfrentamientos, el Betis ganó 11, el Málaga 9 y hubo 7 empates, con 35 goles convertidos por cada lado. El antecedente más reciente, de agosto de 2025, lo ganó el Málaga 3-1. Antes de eso, en los enfrentamientos de la última década, el Betis se había impuesto en la mayoría de los cruces directos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/08/2025 Málaga vs. Betis 3-1 Club Friendlies 30/04/2018 Betis vs. Málaga 2-1 Primera División 18/12/2017 Málaga vs. Betis 0-2 Primera División 28/02/2017 Málaga vs. Betis 1-2 Primera División 23/09/2016 Betis vs. Málaga 1-0 Primera División 19/03/2016 Betis vs. Málaga 0-1 Primera División 07/11/2015 Málaga vs. Betis 0-1 Primera División 31/03/2014 Betis vs. Málaga 1-2 Primera División 03/11/2013 Málaga vs. Betis 3-2 Primera División 24/02/2013 Betis vs. Málaga 3-0 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

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ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 12:15 hs

Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis