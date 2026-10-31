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Betis vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 11 de la LaLiga

Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Malaga, LaLiga
Betis vs. Malaga, LaLiga

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis se metió en la pelea por los puestos europeos y quiere aprovechar la localía para seguir ahí arriba. Enfrente aparece un Málaga que necesita puntos con urgencia, sea como sea.

Para los dueños de casa es una chance concreta de afirmarse en la cuarta posición, mientras que para el rival cada partido que pasa sin sumar lo complica más en la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Betis llega de empatar sin goles como visitante ante el Celta, un resultado que cortó la buena racha que traía tras golear 5-2 a Osasuna. En el medio sufrió una goleada en contra frente a Barcelona, así que el equipo alterna partidos de gran nivel con bajones que lo exponen atrás. Con 20 puntos en diez fechas y el cuarto puesto en el bolsillo, tiene con qué pelear arriba si corrige esas inconsistencias.

El Málaga está último con apenas 5 unidades y no logra encontrar el rumbo. Viene de un empate 1-1 como visitante ante Alavés que le supo a poco, después de caer goleado 5-2 de local frente a Real Sociedad. El equipo acumula más empates que victorias en el arranque del torneo y necesita un triunfo que hace rato no llega para empezar a mirar la tabla con otros ojos.

El historial entre Betis y Málaga

El historial entre ambos está muy parejo: de 27 enfrentamientos, el Betis ganó 11, el Málaga 9 y hubo 7 empates, con 35 goles convertidos por cada lado. El antecedente más reciente, de agosto de 2025, lo ganó el Málaga 3-1. Antes de eso, en los enfrentamientos de la última década, el Betis se había impuesto en la mayoría de los cruces directos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/08/2025Málaga vs. Betis3-1Club Friendlies
30/04/2018Betis vs. Málaga2-1Primera División
18/12/2017Málaga vs. Betis0-2Primera División
28/02/2017Málaga vs. Betis1-2Primera División
23/09/2016Betis vs. Málaga1-0Primera División
19/03/2016Betis vs. Málaga0-1Primera División
07/11/2015Málaga vs. Betis0-1Primera División
31/03/2014Betis vs. Málaga1-2Primera División
03/11/2013Málaga vs. Betis3-2Primera División
24/02/2013Betis vs. Málaga3-0Primera División

Horario del partido

  • Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 12:15 hs
  • Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
  • Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs
  • Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
  • Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
  • Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Betis suma 20 puntos en el torneo.
  • Málaga suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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