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LaLiga

Alineaciones de Villarreal y Getafe para el duelo de la jornada 12 de la LaLiga

Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio de la Ceramica por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Villarreal vs. Getafe, LaLiga
Villarreal vs. Getafe, LaLiga

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de caer 0-1 ante Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Getafe viene de ganarle 3-1 a Sevilla y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Villarreal y Getafe

Villarreal (4-2-3-1): Péter Gulácsi, Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Georges Mikautadze, Tajon Buchanan. DT: Iñigo Pérez.

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Getafe (4-3-3): David Soria, Dani Carvajal, Djené, Sebastián Boselli, Johan Mojica, Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Ramón Terrats, Andrés García, Enes Ünal, Martín Satriano. DT: José Bordalás.

Bajas y ausentes de Villarreal y Getafe

Villarreal:

  • Nathan-Dylan Saliba (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Gerard Moreno (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Ilias Akhomach (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Alassane Diatta (lesión muscular)

Getafe:

  • Zaid Romero (lesión muscular)
  • Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)
  • Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Villarreal y Getafe: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 14:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio de la Ceramica
  • Historial: 44 cruces — Villarreal ganó 26, Getafe ganó 9 y empataron 9
  • Último antecedente: 14/02/2026: Getafe 2-1 Villarreal
  • Próximo partido de Villarreal: vs. Barcelona, domingo 22 de noviembre
  • Próximo partido de Getafe: vs. Atlético de Madrid, domingo 22 de noviembre
Redacción Bolavip
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