Arruabarrena reveló que Ponzio lo felicitó por el título de Boca: “De los primeros llamados”

En plena conferencia, el DT del Xeneize les agradeció a los entrenadores que se comunicaron tras el encuentro.

Boca Juniors se coronó campeón de Liga este sábado al derrotar a Defensa y Justicia y abrochar el primer puesto de la Tabla Anual. El gol agónico de Enner Valencia cortó una sequía de casi cuatro años sin títulos para el Xeneize, que va por más en este semestre.

En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena valoró el esfuerzo de su equipo, pero demostró que no está conforme. El club de la Ribera aún pelea por la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y los Playoffs del Torneo Clausura.

En medio de los festejos, el Vasco enumeró agradecimientos y allí reveló que recibió el llamado de Leonardo Ponzio, entre otros entrenadores del fútbol argentino luego del pitazo final en La Bombonera.

“Aclarar que de los primeros llamados que hemos tenido y mensaje han sido Leo Ponzio, Jorge Almirón y Nico Diez. Esto es fútbol, nada más. Algunos ganan, otros pierden, pero todo sigue. Dentro de una semana nosotros tenemos que volver a decir presente”, resaltó Arruabarrena.

"UNO DE LOS PRIMEROS LLAMADOS FUE DE PONZIO, ALMIRÓN Y DIEZ" ¡Los técnicos de River, Rosario Central y Argentinos felicitaron a Boca por el título! pic.twitter.com/fONL2smrXa — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

Esta revelación del DT de Boca llega a una semana de la victoria de su equipo ante River en La Bombonera. En una tarde repleta de polémicas, Ponzio había disparado contra la AFA y el arbitraje. Ahora, se comunicó con Arruabarrena para limar asperezas y felicitarlo por este nuevo logro en la vereda contraria.

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