El mensaje de Enzo Fernández para Juan Foyth: ”Me pone triste”

La mala noticia del fin de semana lo tuvo como protagonista a Juan Foyth. El defensor sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su tobillo izquierdo cuando apenas se jugaban 22 minutos del partido que estaba disputando con el Villarreal en el Estadio de La Cerámica frente al Real Madrid por la jornada 21 de LaLiga de España.

De esta manera, inevitablemente, sale de la órbita del cuerpo técnico de la Selección Argentina, por lo menos, por los próximos seis meses. Con lo cual, quedó absolutamente desafectado de la Finalissima que se desarrollará en marzo y de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.

Al respecto de esta lamentable situación, el que se expresó fue Enzo Fernández, en una conversación que mantuvo con ESPN luego del triunfo del Chelsea sobre el Crystal Palace por la Premier League: ”Vi la noticia, cuando se lesiona un compañero o un compatriota obviamente me pone triste. Le mando un fuerte abrazo y el deseo de una pronta recuperación. Tiene una carrera hermosa por delante”.

Por otro lado, quienes también se mostraron apenados por la lesión de Juan Foyth fueron sus compañeros y miembros del staff del Villarreal. “Juan, seguro que también vas a superar esta dificultad y volverás más fuerte. Tienes nuestro cariño, todo el mundo te apoya y estaremos a tu lado en esta recuperación”, escribió en redes sociales su entrenador Marcelino García Toral.

En esa misma línea, Dani Parejo, una de las principales figuras del Submarino Amarillo, en su cuenta de Instagram, expresó: ”Va a ser una pelea larga, pero siempre has demostrado carácter y trabajo. Toda la fuerza del mundo amigo. Vamos a echarte mucho de menos en el campo”.

Los defensores que siguen en pelea por un cupo en la lista de la Selección Argentina que jugará el Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se encuentra cada vez más cerca (la Selección Argentina debutará contra Argelia el 16 de junio en Kansas City). Por lo que Lionel Scaloni ya está en época de definiciones para conformar la lista de 26 integrantes que llevará para la defensa del título en Norteamérica.

En cuanto a los defensores, ya con Juan Foyth descartado, los que tienen un cupo asegurado son: Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Lisandro Martínez. Y más atrás aparecen Leonardo Balerdi (también prácticamente confirmado), Marcos Senesi, Facundo Medina y Kevin Mac Allister. Estos últimos cuatro, aparentemente, pelean por dos lugares.

