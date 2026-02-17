Es tendencia:
Otamendi provocó a Vinícius Jr. mostrándole el tatuaje de campeón del mundo con Argentina

El defensor de la Selección Argentina se levantó la camiseta para recordarle la hazaña de la Albiceleste en Qatar 2022.

Por Agustín Vetere

Otamendi provocó a Vinícius.
Otamendi provocó a Vinícius.

En el Estadio da Luz, Real Madrid sacó una victoria por la mínima al visitar a Benfica en el marco del partido de ida de la serie de Playoffs de la Champions League. En el comienzo de la segunda parte, Vinícius Júnior anotó el único tanto de la noche en Portugal.

El duelo entre los de Álvaro Arbeloa y los de José Mourinho se jugó con pierna fuerte desde el inicio y tampoco faltaron los cruces verbales durante todo el desarrollo del encuentro.

Tras el gol, el propio brasileño acusó a Gianluca Prestianni de llamarlo ‘mono’, algo que obligó al árbitro a parar el partido por un ‘incidente racista’. Sin embargo, ante la falta de pruebas contra el argentino, no hubo consecuencias para el surgido de Vélez Sarsfield.

Pero lo cruces no terminaron allí, ya que Nicolás Otamendi también protagonizó episodios con la figura de Real Madrid. Sobre el cierre del partido, cuando Benfica buscaba el empate, las cámaras captaron el defensor con un gesto de provocación hacia el de la Canarinha.

Otamendi se levantó la camsieta y le mostró uno de sus tatuajes, precisamente el que conmemora la conquista de la Selección Argentina en Qatar 2022. Al no ser Vini un campeón del mundo, el ex Manchester City lo provocó con este gesto.

José Mourinho eligió su candidato para ganar la Champions League 2026: “El rey”

José Mourinho eligió su candidato para ganar la Champions League 2026: “El rey”

Datos clave

  • Vinícius Júnior anotó el gol de la victoria del Real Madrid ante Benfica en Portugal.
  • El árbitro detuvo el partido por un incidente racista entre Prestianni y el brasileño.
  • Nicolás Otamendi provocó a Vinícius mostrándole su tatuaje de campeón de Qatar 2022.
Agustín Vetere

