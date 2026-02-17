Real Madrid le ganó 1-0 a Benfica por la ida de los Playoffs de la UEFA Champions League, donde Vinícius Júnior fue el autor del único gol. Pero también fue protagonista por su cruce con Nicolás Otamendiy, uno posterior al tanto, con Gianluca Prestianni.

El ex Flamengo, luego de celebrar su anotación, tuvo un cara a cara con Prestianni, quien se levantó la camiseta para taparse la boca. Allí fue que desató el enojo y la molestia de Vini, quien acudió al árbitro francés François Letexier para notificarle lo sucedido. Pero después de tanta incertidumbre, ya que el brasileño sostuvo que el argentino le dijo ‘mono’, fue Fede Valverde quien reveló lo que pasó.

Finalizado el encuentro, el uruguayo con pasado en Peñarol dialogó con la transmisión oficial, donde detalló lo que ocurrió: “Cuando te tapas la boca con la camiseta para decir algo, obviamente es para decir algo muy feo”, sentenció.

Al momento de añadir más detalles, Valverde fue tajante: “Dijo una palabra que jamás debería usarse. Fue patético. Es realmente malo”, exclamó. Por el momento, y más allá de las repercusiones posteriores al encuentro, aún no hubo un informe de la terna arbitral respecto a los dichos de Prestianni hacia Vinícius Júnior.

El gol de Vinícius Júnior en Benfica vs. Real Madrid

¿Cuándo se juega la revancha entre Real Madrid y Benfica por la Champions League 2025-2026?

Tras el 1-0 de Real Madrid sobre Benfica, la revancha se disputará el próximo miércoles 25 de febrero, en el Estadio Santiago Bernabéu, a las 17:00 (Argentina). Allí se definirá quién clasificará a los octavos de final de la UEFA Champions League.

