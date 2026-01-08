Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de España

Mientras Xabi Alonso se juega el puesto en Real Madrid, el presidente de Atlético de Madrid habló del futuro de Simeone

El presidente del equipo Colchonero dio un importante espaldarazo a su entrenador antes del Derbi en Arabia Saudita.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El DT argentino lleva 14 años en Atlético de Madrid.
© Getty ImagesEl DT argentino lleva 14 años en Atlético de Madrid.

La prensa española ha planteado un escenario cuanto menos incómodo para Xabi Alonso en la previa de las semifinales de la Supercopa de España que Real Madrid disputará este mismo jueves ante Atlético de Madrid en Yeda, Arabia Saudita, con Barcelona ya esperando en la final tras arrasar con Athletic de Bilbao. Esto tiene que ver con las versiones de que el entrenador que asumió al frente del equipo Merengue para el Mundial de Clubes podría estar jugándose su puesto en la competencia.

También Diego Simeone ha sido discutido a lo largo de la temporada, después que el club Colchonero hiciera un gran desembolso de dinero en fichajes para jerarquizar al plantel que no han terminado de encajar, lo que ha dejado al equipo en una tercera posición de LaLiga compartida con Villarreal y a once puntos del líder Barcelona, mientras que en la Champions League se encuentra octavo en la clasificación general, con riesgo de no ingresar entre los clasificados directos a octavos de final.

Más allá de esa irregularidad que tiene inquietos a los hinchas, la realidad del Cholo en la previa de la Supercopa de España es muy distinta a la de Xabi Alonso, al menos en palabras del presidente del club Enrique Cerezo, quien volvió a demostrar plena confianza en el entrenador argentino al ser consultado sobre su situación.

El directivo fue consultado sobre la situación del entrenador del clásico rival e invitado a reflexionar sobre por qué cuando por Real Madrid han pasado nueve entrenadores en los últimos 14 años, Atlético de Madrid ha decidido mantenerse siempre con el mismo. “Hemos tenido solamente uno porque es muy bueno, porque lo hace muy bien, porque nos da títulos, nos da triunfos y sobre todo porque queremos que siga”, manifestó Cerezo.

Tweet placeholder

El propio Simeone había sorprendido en la rueda de prensa del miércoles al ser consultado sobre su futuro y no manifestar abiertamente que iba a continuar en el club una vez finalizada la temporada: “Nosotros los entrenadores no cerramos puertas nunca, porque entendemos que el fútbol y la vida pueden cambiar continuamente”, se limitó a decir.

Publicidad

Nueva defensa de Simeone a Julián Álvarez

La decisión del Atlético de Madrid con Thiago Almada que encendió las alarmas en Argentina de cara al Mundial

ver también

La decisión del Atlético de Madrid con Thiago Almada que encendió las alarmas en Argentina de cara al Mundial

La previa del duelo de eliminación directa ante Real Madrid también sirvió para que Diego Simeone volviera a hacer una defensa de Julián Álvarez, quien atraviesa un bajón en su rendimiento especialmente de cara al gol y cuya recuperación será clave para tener oportunidades de conquistar el trofeo que Atlético de Madrid llegó a buscar a Arabia Saudita.

“Los escucho hablar de Julián… Qué jugador que es, porque para exigirle todo lo que le están exigiendo es porque nos ha dado mucho. Hoy, quizás, no se ve todo lo que nos dio, pero la exigencia está. No lo veo sin correr o sin predisposición o voluntad. Posiblemente no esté como le gustaría, pero todo lo que se está hablando es porque lo hizo muy bien desde que llegó”, remarcó el DT.

Data clave

  • Xabi Alonso afronta dudas sobre su continuidad previo a la semifinal de la Supercopa de España.
  • Enrique Cerezo ratificó su total confianza en Diego Simeone como entrenador del Atlético de Madrid.
  • Diego Simeone defendió públicamente el rendimiento y la predisposición actual de Julián Álvarez.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Diego Simeone sorprendió al hablar de su futuro en la previa del partido con Real Madrid
Fútbol europeo

Diego Simeone sorprendió al hablar de su futuro en la previa del partido con Real Madrid

Los números de la criticada temporada de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Los números de la criticada temporada de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

Diego Simeone respaldó a Julián Alvarez por las críticas sobre su rendimiento en el Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Diego Simeone respaldó a Julián Alvarez por las críticas sobre su rendimiento en el Atlético de Madrid

Milton Giménez recibió el documento paraguayo y puede jugar el Mundial 2026 con la selección de Alfaro
Mundial 2026

Milton Giménez recibió el documento paraguayo y puede jugar el Mundial 2026 con la selección de Alfaro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo