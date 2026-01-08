Mientras Xabi Alonso se juega el puesto en Real Madrid, el presidente de Atlético de Madrid habló del futuro de Simeone

La prensa española ha planteado un escenario cuanto menos incómodo para Xabi Alonso en la previa de las semifinales de la Supercopa de España que Real Madrid disputará este mismo jueves ante Atlético de Madrid en Yeda, Arabia Saudita, con Barcelona ya esperando en la final tras arrasar con Athletic de Bilbao. Esto tiene que ver con las versiones de que el entrenador que asumió al frente del equipo Merengue para el Mundial de Clubes podría estar jugándose su puesto en la competencia.

También Diego Simeone ha sido discutido a lo largo de la temporada, después que el club Colchonero hiciera un gran desembolso de dinero en fichajes para jerarquizar al plantel que no han terminado de encajar, lo que ha dejado al equipo en una tercera posición de LaLiga compartida con Villarreal y a once puntos del líder Barcelona, mientras que en la Champions League se encuentra octavo en la clasificación general, con riesgo de no ingresar entre los clasificados directos a octavos de final.

Más allá de esa irregularidad que tiene inquietos a los hinchas, la realidad del Cholo en la previa de la Supercopa de España es muy distinta a la de Xabi Alonso, al menos en palabras del presidente del club Enrique Cerezo, quien volvió a demostrar plena confianza en el entrenador argentino al ser consultado sobre su situación.

El directivo fue consultado sobre la situación del entrenador del clásico rival e invitado a reflexionar sobre por qué cuando por Real Madrid han pasado nueve entrenadores en los últimos 14 años, Atlético de Madrid ha decidido mantenerse siempre con el mismo. “Hemos tenido solamente uno porque es muy bueno, porque lo hace muy bien, porque nos da títulos, nos da triunfos y sobre todo porque queremos que siga”, manifestó Cerezo.

El propio Simeone había sorprendido en la rueda de prensa del miércoles al ser consultado sobre su futuro y no manifestar abiertamente que iba a continuar en el club una vez finalizada la temporada: “Nosotros los entrenadores no cerramos puertas nunca, porque entendemos que el fútbol y la vida pueden cambiar continuamente”, se limitó a decir.

Nueva defensa de Simeone a Julián Álvarez

La previa del duelo de eliminación directa ante Real Madrid también sirvió para que Diego Simeone volviera a hacer una defensa de Julián Álvarez, quien atraviesa un bajón en su rendimiento especialmente de cara al gol y cuya recuperación será clave para tener oportunidades de conquistar el trofeo que Atlético de Madrid llegó a buscar a Arabia Saudita.

“Los escucho hablar de Julián… Qué jugador que es, porque para exigirle todo lo que le están exigiendo es porque nos ha dado mucho. Hoy, quizás, no se ve todo lo que nos dio, pero la exigencia está. No lo veo sin correr o sin predisposición o voluntad. Posiblemente no esté como le gustaría, pero todo lo que se está hablando es porque lo hizo muy bien desde que llegó”, remarcó el DT.

