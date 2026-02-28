Es tendencia:
Alavés ya eligió al reemplazante del Chacho Coudet

Después de que Christian Bragarnik confirmara los contactos con River, en Alavés avanzan de lleno por el sucesor del Chacho.

Por Julián Mazzara

Eduardo Coudet está muy cerca de irse de Alavés.
Fue el representante Christian Bragarnik quien confirmó que Eduardo Coudet tiene muchas chances de reemplazar a Marcelo Gallardo, quien renunció a la dirección técnica de River. Por eso mismo, los directivos de Alavés ya empiezan a mover las fichas para conseguir al sucesor del Chacho.

Le acabo de enviar un mensaje diciendo que tuve un contacto formal con River. Me va a llamar cuando llegue de dirigir su partido”, respondió Bragarnik ante la consulta de ESPN respecto a una charla entre el empresario y el entrenador de 51 años que se encuentra en Alavés desde diciembre de 2024.

A raíz de que es muy posible que abandone al territorio español para regresar a su país, donde solamente dirigió a Rosario Central y a Racing, en el Babazorro ya tienen un candidato firme para ir a buscar: Quique Sánchez Flores, quien está sin trabajo desde mediados de 2024, siendo Sevilla su último equipo.

Debido a que están peleando los puestos de descenso, situación en la que podrían caer en la próxima jornada si es que no obtienen una victoria, desde la directiva gasteiztarra piensan en Sánchez Flores, a quien consideran como la persona ideal para sacar adelante al plantel, ya que a sus 61 años cuenta con la experiencia necesaria para liderar un barco con posibilidades de naufragar.

Quique Sánchez Flores tiene chances de dirigir a Alavés. (Fran Santiago/Getty Images)

Su salida del elenco andaluz fue por ciertas diferencias sobre el proyecto a mediano plazo, pero anteriomente tuvo la posibilidad de reunir experiencia en instituciones como Getafe, Watford, Espanyol, Atlético de Madrid, Benfica y Valencia. Incluso, dirigió fuera de Europa: tomó las riendas de Al-Ahli y Al-Ain, de Emiratos Árabes, y también de Shanghái Shenhua, en China.

El currículum de Sánchez Flores, al menos para la dirigencia de Alavés, es el ideal para suceder a Coudet, siempre y cuando se oficialice su salida hacia River. Y es que el entrenador español también supo cosechar títulos en su haber: con Valencia ganó una Copa del Rey, mientras que con Atlético de Madrid obtuvo una Europa League y también una Supercopa de Europa, siendo el último entrenador que conquistó trofeos previo al desembarco de Diego Simeone.

La otra opción que barajan en Alavés

En el caso de que Quique Sánchez Flores no acepte la chance de dirigir a Alavés, los directivos tienen una carta debajo de la manga para poder jugar: Imanol Alguacil.

La situación es similar a la del ex DT de Sevilla, ya que están aguardando a que se defina el futuro del Chacho Coudet antes de contactarse con cualquiera de los dos candidatos.

DATOS CLAVES

  • Eduardo Coudet es el principal candidato para reemplazar a Marcelo Gallardo en River.
  • El representante Christian Bragarnik confirmó el contacto formal entre River y el entrenador.
  • Alavés busca a Quique Sánchez Flores, libre desde 2024, para evitar el descenso.
