Por qué no juega el Colo Barco en Brighton vs. Roma por la UEFA Europa League

Brighton recibe a Roma este jueves 14 de marzo por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. Las ‘Gaviotas’ deben remontar el 4-0 sufrido en la capital italiana en el duelo de ida. Es una misión muy difícil para los dirigidos por Roberto de Zerbi, quien no contará para este encuentro con el ex Boca, Valentín Colo Barco.

Tal como pasó en el encuentro disputado en el Stadio Olimpico, Barco no será de la partida ante el equipo dirigido por Daniele de Rossi, que cuenta con los argentinos Leandro Paredes y Paulo Dybala. Esto se debe a una decisión del propio de Zerbi para con el lateral izquierdo.

¿Por qué no juega el Colo Barco en Brighton vs. Roma?

El técnico italiano que tiene Brighton decidió no contar con Valentín Barco para la etapa de octavos de final de la UEFA Europa League. Lo dejó afuera de la lista de buena fe, por lo que el Colo ni siquiera será parte de los concentrados para el partido de vuelta ante la Roma.

Había mucho expectativa por ver al ex Boca jugando una competencia internacional como es la Europa League. Pero, Roberto de Zerbi optó por no contar con él debido a que al momento de entregar la lista de buena fe a la UEFA todavía no lo veía listo.

Con una diferencia de cuatro goles en contra, muy difícil de revertir, parece casi imposible que Barco pueda debutar en una competencia internacional europea en esta temporada. Deberá esperar a una futura participación con Brighton, si es que logra clasificar en esta campaña.

¿Cuántos partidos jugó el Colo Barco en Brighton?

Valentín Barco apenas lleva un partido jugado en Brighton. Son apenas 10 minutos jugados en el partido ante Wolverhampton por la quinta ronda de la FA Cup donde su equipo cayó por 1-0 y quedó eliminado.

En tanto, en la Premier League, fue suplente en los últimos dos duelos ante Fulham y Nottingham Forest y no ingresó.