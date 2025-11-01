Es tendencia:
Qué canal pasa Real Madrid vs. Valencia por LaLiga

El Merengue recibe al equipo Ché por la fecha 11 de LaLiga.

Por Marco D'arcangelo

En el marco de la fecha 11 de LaLiga, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibe a Valencia con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir como único puntero del certamen y revalidar la victoria en el clásico ante Barcelona.

Para este encuentro, el entrenador del Merengue, Xabi Alonso, decidió incluir al argentino Franco Mastantuono dentro del XI titular, y de esta manera, el ex River vuelve a ser titular luego de no haber sumado minutos en el triunfo frente al Blaugrana.

Valencia, por su parte, llega en mala forma y se encuentra peleando por la permanencia, ya que está ubicado en el puesto 18° del certamen. En su última presentación, perdió 2 a 0 frente a Villarreal en condición de local.

El encuentro entre el Merengue y el elenco Ché, programado para este sábado 1° de noviembre a las 17.00 horas de Argentina, podrá verse en vivo a través del canal 610 y 1610 en HD de DSports. Además, lo transmitirá la plataforma online de DGO.

Real Madrid vs. Valencia: minuto a minuto y formaciones

Real Madrid demanda a UEFA por 4.500 millones: los motivos

Relegado en Real Madrid desde la llegada de Franco Mastantuono, Endrick tendrá un inesperado destino a 7 meses del Mundial 2026

