En el marco de la fecha 11 de LaLiga, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibe a Valencia con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir como único puntero del certamen y revalidar la victoria en el clásico ante Barcelona.

Para este encuentro, el entrenador del Merengue, Xabi Alonso, decidió incluir al argentino Franco Mastantuono dentro del XI titular, y de esta manera, el ex River vuelve a ser titular luego de no haber sumado minutos en el triunfo frente al Blaugrana.

Valencia, por su parte, llega en mala forma y se encuentra peleando por la permanencia, ya que está ubicado en el puesto 18° del certamen. En su última presentación, perdió 2 a 0 frente a Villarreal en condición de local.

Qué canal pasa Real Madrid vs. Valencia por LaLiga

El encuentro entre el Merengue y el elenco Ché, programado para este sábado 1° de noviembre a las 17.00 horas de Argentina, podrá verse en vivo a través del canal 610 y 1610 en HD de DSports. Además, lo transmitirá la plataforma online de DGO.

Real Madrid vs. Valencia: minuto a minuto y formaciones

