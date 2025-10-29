Relegado en Real Madrid desde la llegada de Franco Mastantuono, Endrick tendrá un inesperado destino a 7 meses del Mundial 2026

Desde la llegada de Xabi Alonso, el delantero brasileño Endrick perdió como recambio del Real Madrid, y esto creció aún más luego del fichaje de Franco Mastantuono. Tal es así, que el ex Palmeiras no juega un partido oficial desde el pasado 18 de junio, en el duelo ante Sevilla.

Como consecuencia de esto, y con el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá a poco más de siete meses de comenzar, el futbolista de 19 años tomó la decisión de salir cedido a préstamo en el mercado de pases de enero, con el objetivo de tener mayor protagonismo en la cancha.

En este contexto, según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Olympique de Lyon, uno de los clubes más importantes de Francia, inició conversaciones formales con el Merengue para fichar a préstamo a Endrick de cara al mercado invernal, que arrancará en enero del año que viene.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que ya habría una primera oferta formal por un préstamo por los próximos seis meses, hasta junio 2026 y que desde el elenco francés se comunicaron con el entorno del brasileño para presentarle su proyecto deportivo y la importancia que tendrá en el mismo.

Así las cosas, el brasileño analizará las ofertas entrantes durante el mercado de enero, y a partir de allí definirá su futuro de cara a la segunda parte de la temporada 2025/26. Por el momento, el equipo en el que juega Nicolás Tagliafico es el único que avanzó con una oferta formal.

En caso de aceptar la propuesta del Lyon, Endrick no solo competirá en la Ligue One frente al PSG, sino que también tendrá la oportunidad de hacerlo de manera internacional, ya que el elenco francés está disputando la fase de liga de la UEFA Europa League y se encuentra en la tercera posición con puntaje perfecto.

Los números de Endrick en Real Madrid

Desde su llegada al Merengue, el delantero de 19 años lleva disputados un total de 37 partidos, en los que convirtió siete goles y aportó una asistencia. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y no fue expulsado en 847 minutos en cancha. En cuanto al palmarés, ganó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

