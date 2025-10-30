Real Madrid demanda a UEFA por 4.500 millones: los motivos

Real Madrid está preparando una demanda histórica contra la UEFA por entender que el ente rector del fútbol europeo conspiró contra el proyecto de creación de la Superliga Europea de Clubes en 2021, que también era apoyado por Barcelona en España, pero que contó con especial oposición de los clubes de la Premier League y terminó frustrándose ese mismo año.

Junto a la empresa promotora del certamen internacional cuya realización terminó frustrada, llamada A22 Sports Management, los abogados de la Casa Blanca trabajan en un reclamo “para compensar daños sufridos” que según avanzó este jueves el diario As sería de casi 4.500 millones de euros.

Según el medio, el club y la promotora decidieron asumir una posición ofensiva en respuesta al perjuicio causado, el lucro cesante y el daño reputacional provocado que entienden se deriva de las más de diez “reuniones infructuosas” que mantuvieron con la finalidad de llegar a un acuerdo que permitiera cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en diciembre de 2021 estableció que “las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión por abuso de posición dominante e impedimento a la libre competencia en el mercado”.

Si bien el proyecto de Superliga, alternativo a la actual Champions League, había logrado acuerdos en lo referido al modelo de televisación y la gestión de la competición, no logró destrabar un acuerdo relacionado a su formato y terminó colapsando a causa de la oposición de los clubes ingleses, la mala prensa entre los hinchas y la UEFA.

Reclamo de los hinchas contra la Superliga en 2021. (Getty).

Según As, Real Madrid y A22 Sports Management llegaron a la conclusión de que el ente rector del fútbol europeo nunca tuvo en realidad el propósito de llegar a un acuerdo, sino que solo buscó estrategias para ganar tiempo e impedir la puesta en marcha de la Superliga,

Molestos con ese proceder, los abogados del club y de la promotora recibieron la autorización de iniciar una reclamación por el daño causado, en línea con las normativas de la Unión Europea en otros litigios por Monopolio.

Los clubes que en 2021 dieron su visto bueno a la Superliga Europea

En 2021 los equipos que fueron partícipes de la creación de la Superliga fueron un total de 12: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milán, AC Milan, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Sin embargo, dos días después fueron los ingleses los que abandonaron, mientras que Atlético, Inter y Milan lo hicieron un día después.

