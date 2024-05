La final de la Champions League 2024 ya tenía confirmados a sus finalistas, Borussia Dortmund y Real Madrid sacaron sus pasajes para Wembley la semana pasada, y ahora ya conocen quién será el encargado de impartir justicia en el duelo decisivo: Slavko Vincic.

El árbitro esloveno, de 44 años, tendrá su primera oportunidad en una cita definitoria, tras casi 15 años de carrera. Su debut fue en la liga local, en 2010, y desde entonces ha dirigido múltiples torneos europeos, a nivel clubes y selecciones, y también internacionales, con su presencia en Qatar 2022, donde incluso llegó a dirigir a la Selección Argentina.

Vincic fue el encargado de pitar el partido inicial de la Scaloneta en el Estadio Lusail, donde el club árabe sorprendió y ganó por 2 a 1. En aquel encuentro Vincic se apoyó bastante en el VAR, presente para el penal del gol inicial de Messi y los múltiples fuera de juego que resultaron en la anulación de goles del equipo argentino.

En aquella Copa del Mundo, Vincic dirigió también en el triunfo por 3 a 0 de la Selección Inglesa por sobre Gales, marcando su segunda y última presencia en el torneo, también durante la Fase de Grupos del Mundial.

Slavko Vincic dirigió Argentina vs. Arabia Saudita en Qatar 2022.

La desafortunada situación que lo vinculó con el tráfico de drogas y la prostitución

Slavko Vincic atravesó un delicado momento en lo personal, cuando durante el 2020, fue detenido en Bosnia-Herzegovina, en lo que fue una redada policial en un lugar privado donde se encontraba Tijana Maksimovic, uno de los criminales más conocidos del país.

Vincic se vio involucrado en una situación complicada, con cargos vinculados a una red de prostitución y en el trafico de drogas, de los cuales se acusaba a Maksimovic. Tras una investigación posterior, la Policía decretó que Vincic “se encontraba en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, y fue absuelto de todo cargo.

Esas palabras fueron declaradas por el propio Vincic frente a las autoridades eslovenas en todo momento durante la investigación, que resultó a su favor. Esta situación no le terminó por generar ninguna complicación en su carrera deportiva.

Su polémica decisión en Inter Milan vs. Barcelona, en la Champions pasada

Regresando a lo deportivo, Slavko Vincic tuvo un partido importante en la Champions League 2022/23, el duelo mano a mano en Fase de Grupos que Inter y Barcelona disputaron en el Giuseppe Meazza. Allí, y con el Inter al frente por 1 a 0, Vincic decidió no otorgar un claro penal para el club culé, por mano de Asllani.

Su decisión, ratificada por el VAR, fue una verdadera polémica, ya que las imágenes mostraban una mano del jugador albano que evito una chance de gol clara para el Barcelona, tras un centro al área.

Ya dirigió al Borussia Dortmund en esta Champions League

Vincic tuvo ya cinco apariciones en la presente edición de la Champions League; fue el árbitro de tres partidos de Fase de Grupos: Lazio vs. Atlético de Madrid, PSG vs. AC Milan y Napoli vs. Braga. Su buen rendimiento le otorgó la posibilidad de estar presente en la vuelta de los Octavos de Final, entre Lazio y Bayern Múnich, partido que ganaron los alemanes por 3 a 0, sellando su clasificación a Cuartos.

Slavko Vincic fue el árbitro en el histórico triunfo del Borussia Dortmund ante Atlético de Madrid.

Justamente, en Cuartos de Final llegó su última presentación en la Champions League hasta el momento. Vincic dirigió al Borussia Dortmund en la vuelta de la llave de dicha instancia, la cual se disputó el pasado 16 de abril en el Signal Iduna Park, frente al Atlético de Madrid. Fue una victoria épica del club alemán en su casa, por 4 a 2 con los goles de Brandt, Maatsen, Füllkrug y Sabitzer.

El próximo 1 de junio le llegará a Vincic su gran oportunidad en el mítico Estadio de Wembley, y buscará estar a la altura de su mayor desafío como profesional, desde que inició en la modesta liga eslovena, 14 años atrás…